獅隊林詔恩10日先發搶勝 悍將派李東洺力拚止敗

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（中央社記者謝靜雯台北9日電）中華職業棒球大聯盟上半季賽程進入尾聲，目前戰績首位的統一7-ELEVEn獅隊明天交手富邦悍將隊，派投手林詔恩先發，力拚延續近期連勝，悍將則派投手李東洺先發助球隊止敗。

中職明天3地開打，獅隊上週與味全龍隊3連戰橫掃龍隊，目前以28勝18敗暫居排名首位，但僅領先排名第2的中信兄弟隊1.5場勝差，明天在嘉義市立棒球場迎戰悍將。

林詔恩近2場出賽局數都不長，5月25日對兄弟先發僅投3局失掉2分責失分、無關勝敗；本季與悍將有1次交手紀錄，5月4日先發5.1局失掉2分責失分、奪下勝投。

悍將上週在主場新莊棒球場被兄弟橫掃，近期苦吞6連敗。李東洺前一場出賽是5月31日對台鋼雄鷹隊，先發投3.1局失掉5分吞敗，本季未曾對戰獅隊。

兄弟明天在主場洲際棒球場迎戰雄鷹，兄弟本季與雄鷹交手戰績居下風，截至目前8場賽事拿3勝，明天派投手盧孟揚先發。盧孟揚今年對雄鷹2場先發，投9.2局失5分責失分，無勝敗戰績，對戰防禦率4.66，且要特別小心近期手感維持火燙，近4場比賽敲3轟、目前以14轟暫居中職全壘打王的魔鷹（Steven Moya）。

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雄鷹明天派目前維持不敗的洋投後勁（Bradin Hagens）先發，後勁本季8場先發拿下6勝、沒敗績，防禦率1.56，本季與兄弟對戰2場先發都勝投，對戰防禦率2.57。

樂天桃猿隊明天在主場樂天桃園棒球場迎戰龍隊，桃猿派洋投威能帝（Pedro Fernandez）先發，龍隊則派伍鐸（Bryan Woodall）先發。（編輯：李明宗）1140609