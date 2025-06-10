龍隊團隊4轟擊退桃猿 劉基鴻3安3打點獲MVP

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（中央社記者謝靜雯台北10日電）中職味全龍今天與樂天桃猿交手，龍隊攻勢集中後半段，團隊4轟，劉基鴻、吉力吉撈．鞏冠、王順和、曾聖安都開轟，終場以13比3拿勝，劉基鴻單場3安3打點獲選MVP。

龍隊今天作客樂天桃園棒球場與樂天桃猿隊交手，龍隊5局打完2比3落後；6局上蔣少宏安打送回追平分，二壘跑者劉俊緯跑向三壘時與桃猿隊游擊手馬傑森有碰撞，被判定桃猿守備員妨礙跑壘，劉俊緯跑回超前分，2人出局後劉基鴻開轟，3分砲幫助球隊拉開領先差距。

龍隊7局上吉力吉撈．鞏冠敲出陽春砲；8局上王順和也敲出陽春砲，再靠著劉基鴻二壘打、暴投上到三壘，朱育賢高飛犧牲打跑回第10分；9局上王順和二壘打添分，曾聖安生涯首轟出爐，2分砲再幫助球隊拉開領先差距。

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龍隊打線發揮，團隊16安包括4發全壘打，劉基鴻單場5打數敲出3支安打，包括個人本季第6轟，貢獻3分打點，獲選單場最有價值球員（MVP）。

龍隊洋投伍鐸（Bryan Woodall）先發投6局被敲出6支安打，投出3次三振、1次觸身球保送，失掉3分（1分責失分），拿下個人本季第4勝。（編輯：戴光育）1140610