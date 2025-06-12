統一獅UniGirls獲邀芝加哥台灣日開場演出

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（中央社記者楊啟芳台北12日電）中職統一獅隊今天宣布，啦啦隊女孩UniGirls獲邀為芝加哥白襪隊「台灣日」擔任開場演出嘉賓，由隊長YUKI領軍，共有6名女孩代表，成為中華職棒第4支進軍大聯盟的啦啦隊。

這場即將於美國中西部登場的「台灣日」，為芝加哥當地台灣社團及僑界單位籌備共同主辦，將在6月28日MLB白襪隊主場Rate Field登場。UniGirls將由隊長YUKI領軍，帶領妮妮、瑟七、斐棋、Joy及Maggie共6人，也攜手多才多藝的吉祥物萊恩，用舞蹈表演展現台式棒球文化。

統一7-ELEVEN獅啦啦隊UniGirls預計於台灣時間6月26日啟程飛往芝加哥，隊長YUKI表示，「很開心接到如此盛大的演出邀請，從來沒想過自己能站上棒球最高殿堂大聯盟球場，為來自全美、甚至是全球的球迷帶來表演，非常興奮也很期待，所以一接到消息就立刻跟家人、朋友們分享。」

YUKI強調，UniGirls美國小隊會好好努力，讓世界看見來自台灣的應援熱情。YUKI說：「雖然美國很遠，但歡迎所有支持UG的球迷朋友，有機會的話也能到場一睹女孩首場海外演出的風采，更歡迎所有在芝加哥的台灣僑胞踴躍進場，為我們吶喊加油。」

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這次芝加哥台灣日本來也邀請統一獅隊長陳傑憲到場開球，不過由於適逢補賽週期間，引起不小爭議。昨天獅隊發出聯合聲明，陳傑憲本人已經向主辦方表達不論後續戰況如何，皆婉拒這次開球邀約。

另外，獅隊球團表示，統一企業品牌夥伴們也準備了「啦啦隊限定」美食行李箱，用經典台灣泡麵「統一麵」以及長期支持國球的零食「統一脆麵」等人氣產品隨行，讓啦啦隊女孩在異鄉感受到來自家鄉的溫暖。（編輯：林恕暉）1140612