加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
日方監視山東艦期間 中國戰機尾隨日本巡邏機最近僅45公尺
首頁 / 運動
中華職棒
新聞專題
中華職棒1/300
首頁 / 運動

統一獅UniGirls獲邀芝加哥台灣日開場演出

2025/6/12 12:09
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊啟芳台北12日電）中職統一獅隊今天宣布，啦啦隊女孩UniGirls獲邀為芝加哥白襪隊「台灣日」擔任開場演出嘉賓，由隊長YUKI領軍，共有6名女孩代表，成為中華職棒第4支進軍大聯盟的啦啦隊。

這場即將於美國中西部登場的「台灣日」，為芝加哥當地台灣社團及僑界單位籌備共同主辦，將在6月28日MLB白襪隊主場Rate Field登場。UniGirls將由隊長YUKI領軍，帶領妮妮、瑟七、斐棋、Joy及Maggie共6人，也攜手多才多藝的吉祥物萊恩，用舞蹈表演展現台式棒球文化。

統一7-ELEVEN獅啦啦隊UniGirls預計於台灣時間6月26日啟程飛往芝加哥，隊長YUKI表示，「很開心接到如此盛大的演出邀請，從來沒想過自己能站上棒球最高殿堂大聯盟球場，為來自全美、甚至是全球的球迷帶來表演，非常興奮也很期待，所以一接到消息就立刻跟家人、朋友們分享。」

YUKI強調，UniGirls美國小隊會好好努力，讓世界看見來自台灣的應援熱情。YUKI說：「雖然美國很遠，但歡迎所有支持UG的球迷朋友，有機會的話也能到場一睹女孩首場海外演出的風采，更歡迎所有在芝加哥的台灣僑胞踴躍進場，為我們吶喊加油。」

google news透過 Google News追蹤中央社

這次芝加哥台灣日本來也邀請統一獅隊長陳傑憲到場開球，不過由於適逢補賽週期間，引起不小爭議。昨天獅隊發出聯合聲明，陳傑憲本人已經向主辦方表達不論後續戰況如何，皆婉拒這次開球邀約。

另外，獅隊球團表示，統一企業品牌夥伴們也準備了「啦啦隊限定」美食行李箱，用經典台灣泡麵「統一麵」以及長期支持國球的零食「統一脆麵」等人氣產品隨行，讓啦啦隊女孩在異鄉感受到來自家鄉的溫暖。（編輯：林恕暉）1140612

陳傑憲
陳傑憲婉拒芝加哥台灣日開球 無論戰況如何將全力專注球隊陳傑憲敲逆轉安助獅橫掃龍 感謝自己可扛下壓力
中華職棒
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
悍將上半季遭淘汰後 許銘傑轉任一軍投手教練
37
更多編輯台推薦新聞：