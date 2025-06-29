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莊陳仲敖6局好投飆7K苦吞敗 林家正選保送

2025/6/29 11:10
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（中央社記者楊啟芳台北29日電）美職運動家隊2A台灣投手莊陳仲敖今天先發登板，演出6局僅1責失分的優質先發，飆出7次三振，不過沒有得到分數支援，最後苦吞敗投；同場捕手搭檔林家正則是選到1次保送。

運動家隊2A今天對上教士隊2A的賽事，莊陳仲敖擔任先發投手，1局上就連飆出3次三振，展現壓制力，2局上也演出3上3下；第3、第4局雖然都有被敲安打，不過都沒有掉分；直到5局上被敲出4支一壘安打，失掉2分。

莊陳仲敖在6局上回穩，連續解決3名打者。總計此戰用94球主投6局，被敲6支安打，投出1次四壞球保送，飆出7次三振，僅失2分（1責失），演出優質先發。

不過，莊陳仲敖沒有得到隊友火力支援，最終運動家隊2A以0比2落敗，莊陳仲敖吞下敗投，本季目前4勝8敗、防禦率4.43。

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同場莊陳仲敖的捕手搭檔林家正則是先發打第9棒，2打數沒有敲出安打，另外選到1次保送，本季目前打擊率1成58。

另外，底特律老虎隊3A的李灝宇，今天在對白襪隊3A的賽事中，先發擔任開路先鋒、守三壘，4打數敲出1支安打，還選到1次保送，本季目前在3A出賽65場、打擊率2成52。（編輯：吳素柔）1140629

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