職缺月薪未達4萬不得面議 違者最高可罰30萬

（中央社記者王承中台北9日電）為杜絕薪資面議，立法院院會今天三讀修正通過就業服務法部分條文，明定經常性薪資未達新台幣4萬元的職缺，雇主應公開揭示或告知求職者薪資範圍，違者最高罰30萬元。

為保障國民就業機會平等，立法院院會下午三讀修正通過就業服務法部分條文。明定未來雇主在招募或僱用員工，職缺經常性薪資未達4萬元，應公開揭示或告知其薪資範圍，違者可處6萬元以上、30萬元以下罰鍰。

提案的國民黨籍立委林為洲表示，各大求職網及報紙求職廣告，雇主常以薪資面議做為薪資待遇條件的敘述，求職的社會新鮮人面對資訊不對等，通常會被壓抑薪資，工作權受損，薪資面議等於是低薪幫凶，損害勞動市場發展。

他說，根據勞動部統計，台灣目前平均起薪約為2萬6000元，最高者為3萬6000元，因此以最高平均起薪為基準，並設定4萬元以下須公告或通知求職者最低薪資，以杜絕薪資面議資訊不對稱的情形發生。

另外，現行第5條條文規定，雇主對求職人或所僱用員工，不得以種族、階級、語言、思想等為由，予以歧視。國民黨籍立委陳宜民認為，部分雇主在招聘與面試時，要求求職者提供星座、命理、血型等與工作表現無關的項目，造成具某類特質的求職者失去與他人公平競爭的機會。

修正後條文也增列雇主對求職人或所僱用員工，不得以星座、血型為由，予以歧視。違者可處30萬元以上、150萬元以下罰鍰，經處以罰鍰者，地方主管機關應公布姓名、名稱、負責人姓名，並限期令其改善，屆期未改善者，應按次處罰。

陳宜民在三讀後發言表示，消費者走到超級市場，可以清楚看到每一個同質類商品的價格，但今天台灣的就業市場，就像一個完全沒有標價的市場，沒有人知道面議後的薪資數額是否為市場行情，造成惡性循環，為什麼不讓雇主也加入到競爭人才的行列，請不到人才，企業就該提高薪資。（編輯：李信寬）1071109