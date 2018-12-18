流感重症124人創5年同期次高 逾9成沒打疫苗

衛福部疾管署疫情中心主任劉定萍18日表示，從10月1日至今，全台流感重症患者共124例，創下近5年同期重症人數次高，且逾9成以上患者沒有接種流感疫苗。中央社記者張茗喧攝 107年12月18日

（中央社記者張茗喧台北18日電）根據衛生福利部疾病管制署統計，10月1日至今，流感併發重症病例已達124人，創下近5年同期次高，最年幼患者僅3個月大，進一步分析發現，有多達9成重症患者沒接種流感疫苗。

疾管署疫情中心主任劉定萍今天在疫情週報中表示，依據監測資料，上週（12月9日至12月15日）類流感門急診就診人次約6萬1628人次，與前一週持平。

劉定萍表示，上週新增25例流感併發重症患者，其中23例未接種流感疫苗，重症患者中分別有一名3個月大及一名有潛在疾病的4個月大男嬰，另有2名孕婦均因流感併發重症，住進加護病房，4人都沒有接種流感疫苗。

從10月1日至今，全台流感重症患者共124例，創下近5年同期重症人數次高，僅次於2016至2017年流感季的193人，且有超過9成以上患者沒有接種流感疫苗。

疾管署副署長莊人祥表示，嬰幼兒是流感的高危險群，一旦感染流感容易產生嚴重併發症或死亡的風險，呼籲讓家中嬰幼兒接種流感疫苗以降低流感病毒對健康的威脅，且接種流感疫苗後到產生抗體約需2週，建議各位爸爸媽媽儘速帶家中6個月至3歲以下的嬰幼兒接種疫苗。

如果是8歲以下第一次接種流感疫苗，應接種2劑流感疫苗，第一劑與第二劑則應間隔4週，才有足夠保護力。

莊人祥說，目前流感疫苗雖面臨缺貨潮，但幼兒的0.25mL劑型供應量仍相當充足，目前還剩約7.2萬劑，除新北市、宜蘭縣、嘉義市依合約院所疫苗庫存情形重新調整接種地點外，其餘縣市皆未變更地點。

此外，至於成人的0.5mL劑型僅剩18.9萬劑，除台北市自12月3日起調撥集中至台北市立聯合醫院附設12區院外門診部提供接種，苗栗縣自12月3日起調撥至18間衛生所提供接種，花蓮縣自11月30日縮減至13鄉鎮市衛生所及衛福部花蓮醫院豐濱分院外，其餘縣市依合約院所疫苗庫存情形持續調整分配。

莊人祥提醒，民眾若出現類流感症狀，可先至鄰近診所就醫；如有呼吸困難、發紺、意識改變等流感重症危險症狀，請儘速至大型醫院就醫。（編輯：管中維）1071218