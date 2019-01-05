彰化南郭郡守官舍群火警 幸未波及縣定古蹟

彰化市「南郭郡守官舍群」4日深夜發生火警，9號和10號官舍遭燒毀，所幸委外代管進行文化教育的官舍及列入縣定古蹟者未受波及。（彰化縣消防局提供）中央社記者蕭博陽彰化縣傳真 108年1月5日

（中央社記者蕭博陽彰化縣5日電）南郭郡守官舍群昨天深夜發生火警，有兩間官舍遭燒毀，所幸進行文化教育的兩間官舍及被列縣定古蹟的兩間官舍都未受波及；火災原因仍待調查。

彰化縣政府消防局表示，4日深夜11時2分受理彰化市公園路一段住宅火警，出動各式消防車12輛、救護車1輛、消防人員31人、義消9人、役男1人前往搶救，人車深夜11時8分到達現場，11時32分火勢控制，11時37分火勢熄滅，無人員傷亡。

臉書粉絲專頁「南郭郡守官舍」發文表示，南郭郡守官舍群發生火災，官舍9號、10號毀損嚴重，位於正後方、營運中的7號和8號安全，及指定為縣定古蹟的5號與5-1號也安全無虞；希望民眾共同討論並正視老房子面臨的嚴峻問題，一起思量守護重要記憶與文化。

據教育部資料，南郭郡守官舍早期為縣政府官員宿舍，隨著時代變遷，官員搬走後閒置，一群了解在地文化價值的社會青年組成團隊，並與南郭國小老師合作，向教育部申請計畫，改造官舍創造嶄新教育模式。

資料顯示，南郭郡守官舍為西元1920年起的日式官舍，「郡守」是日治時期行政首長，相當現在的縣長；團隊借鏡日本地方創生經驗，著手設計官舍品牌及整理郡守官舍7號、8號內部空間，將郡守官舍打造成結合歷史及藝文展演的文化空間。（編輯：陳政偉）1080105