總統府豬年春聯福袋亮相 一元復始祝福滿滿

總統府14日公布豬年春聯、紅包袋及福袋樣式，總統府發言人張文蘭說明以豬為圖案造型主題的福袋設計理念。中央社記者吳翊寧攝 108年1月14日

（中央社記者王承中台北14日電）民國108年（歲次己亥）農曆春節將至，總統府今天公布豬年新春福袋設計樣式，封面是隻寫著「福」字的金色小豬，並提上「祝福滿滿」的字樣。今年共印製33萬份，除夕起由總統蔡英文、副總統陳建仁親自發送。

總統府今天公布豬年新春福袋、紅包袋及春聯的設計樣式，由於108年為農曆己亥年，生肖豬年，新春福袋的封面也以手刻版畫的方式，把一隻身上寫著福字的金豬印在紅色的卡紙上，並且在下方提上「祝福滿滿」的燙金字。

總統府14日公布豬年春聯、紅包袋及福袋樣式，並說明以豬為圖案造型主題的福袋設計理念。中央社記者吳翊寧攝 108年1月14日

福袋的內頁則以民國108年新鑄新台幣一元硬幣為太陽，搭配玉山的圖像，象徵一元復始，萬象更新，旭日東昇，諸事亨通，並有總統蔡英文與副總統陳建仁共同署名，民眾可將福袋折疊成三角型固定，增添新年喜氣。

總統府表示，今年新春福袋的設計師為好春設計負責人陳佩琦，從事展覽與劇團文宣、唱片包裝、店家視覺、產品形象設計等，曾在民國93年幫時任高雄市長謝長廷設計賀年卡片，代表作品包括，2019 灣聲樂團新年音樂會主視覺、 2018灣聲樂團「原音讚頌」音樂會主視覺等。

而在紅包袋的部分，是用簡約的線條勾勒出小豬的圖案，下方也出現「福」字的設計，代表「豬福、祝福」的意思，祝福大家在新的一年，吉祥如意。而春聯則是「恭賀新禧」，祝賀大家吉祥如意、幸福美滿。

總統府14日公布豬年春聯、紅包袋及福袋樣式，紅包袋以豬的圖案與「福」字為設計主題，象徵「豬福、祝福」。中央社記者吳翊寧攝 108年1月14日

總統府發言人張文蘭表示，今年新春福袋共印製33萬份，將從除夕起，由總統、副總統到各地跟民眾拜年時親自發放，春聯、紅包袋的部分，民眾可於15日開始，週一到週五上午9時到11時30分，前往總統府導覽時索取，也會委請行政院中部、雲嘉南、南部、東部及金馬聯合服務中心發送。

媒體提問，過去總統府的春聯如「自自冉冉、歡喜新春」、「萬物當春、幸福共好」等較文青式的語句，為何今年回歸傳統的「恭賀新禧」。張文蘭說，總統、副總統的賀歲春聯每年的字都不一樣，最重要是傳達總統、副總統祝賀國人新春如意的心意，今年總統核定的就是恭賀新禧，也是非常經典、傳統的吉祥話。 （編輯：王永志）1080114

總統府14日公布108年春聯、紅包袋及福袋樣式，發言人張文蘭（圖）說明春聯賀詞「恭賀新禧」的設計理念。中央社記者吳翊寧攝 108年1月14日