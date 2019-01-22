不滿高雄氣爆善款被抹黑 自救會長槓國民黨

（中央社記者王淑芬高雄22日電）有政論節目近來高雄氣爆善款運用話題，主持人質疑市府編列高額律師費遭批是「抹黑」。81氣爆自救會長陳冠榮今天貼文點名國民黨「這樣對得起我死去的爸爸嗎？」

政論節目近來探討高雄氣爆善款運用情形，有主持人引用外界質疑市府編列約新台幣1億3000多萬元的律師費，媒體人輪番批評前高雄市政府，引起前高雄市議長康裕成的不滿並在臉書貼文批評抹黑。

市議員康裕成在臉書上引高雄市法制局資料，提供律師費預算是6548萬1906元，均分3140位災民使用，每人3審官司只花2萬餘元，卻一直被國民黨不斷抹黑氣爆律師費1.3億元，促國民黨道歉並還善款委員會及律師團公道。

對於政論節目不實指控，陳冠榮今天在臉書反擊：「你們國民黨為了選舉是非不分；硬要先抹黑再打靶，把我努力許久的善款和代位求償抹黑到這個地步，那我就絕對會站在前面還擊。」

他點名立委黃昭順「請妳摸著妳的良心；你們國民黨這樣幹，是不是對得起生前曾經拚命幫妳及國民黨拉票的我爸爸？」並怒嗆政論節目「氣爆不敢找我上節目」，點名主持人是「孬種」、「瞧不起懦夫」。

黃昭順受訪則是回應肯定陳冠榮及他的家人為氣爆善後的努力令人感動。她說，善款只要用在救災和災民身上都可以接受；善款攤開被討論是好事，如果有疑義盼能釐清。

陳冠榮告訴中央社記者，從頭到尾參與氣爆善後工作，事件被國民黨於選舉期間一再被操作，他儘量不反擊，但實在太看下去，一再被抹黑已無法隱忍。他說，已受邀明天出席政論節目，屆時會將氣爆及相關過程說清楚。

陳冠榮的父親是前鎮區前竹東里長陳進發，氣爆發生時為了幫消防隊員送水，不幸罹難。高雄氣爆善款逾45億元，市府社會局公布截至去年12月底餘額3618萬元。（編輯：孫承武）1080122