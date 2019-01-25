龍崎掩埋場停工 黃偉哲宣布為暫定自然地景

台南市龍崎區事業廢棄物掩埋場開發案爭議逾10年，台南市長黃偉哲（右2）25日上午緊急召開記者會，宣布指定龍崎事業廢棄物掩埋場場址為暫定自然地景，市府依法行政，比照古蹟保護，開發的歐欣公司暫停施工，待審議委員會審議後再做最後決定。中央社記者張榮祥台南攝 108年1月25日

（中央社記者張榮祥台南25日電）台南市龍崎區事業廢棄物掩埋場開發案爭議逾10年，台南市長黃偉哲今天宣布指定掩埋場場址為暫定自然地景，歐欣公司即日起停止水保工程，待審議委員會審議後再做最後決定。

黃偉哲今天上午緊急召開記者會，宣布指定龍崎事業廢棄物掩埋場場址為暫定自然地景，市府依法行政，比照古蹟保護，開發的歐欣公司暫停施工。

黃偉哲指出，台南市政府已組成專案小組會勘作出結論，依文化資產保護法第84條第2項規定，市府將龍崎事業廢棄物掩埋場場址指定為暫定自然地景；因暫定自然地景比照古蹟保護措施，歐欣公司即日起停止水保工程。

他表示，龍崎案後續相關程序，將依自然地景與自然紀念物指定及廢止審查辦法第4條，由市政府農業局擬具評估報告，及由相關局處、學者專家組成審議委員會進行自然地景審議，審議後再做最後決定。

黃偉哲說，他個人對龍崎牛埔這個地方是有立場的，也曾和前台南市長許添財擔任立法委員時共同提案，但他現在擔任台南市長，必須依法行政。

至於是否面臨開發掩埋場的歐欣公司求償，黃偉哲表示，市府謹慎執法，先指定為暫定自然地景，再由審議委員會做最後處理；文資法規定，一年內要完成自然地景相關審查。歐欣日前也已提出求償，由市府法制處應對，一切依法來走。

台南市政府資料顯示，台南龍崎是南台灣著名的泥岩地質區，全球僅義大利、中亞和台灣有這樣的地形。經濟部工業局2001年在龍崎推動事業廢棄物掩埋場，2003年和2010年通過環評與環差，開發面積41.1955公頃。

龍崎案爭議超過10年，黃偉哲去年12月25日宣誓就職台南市長後簽署的第一份公文，就是要求經濟部工業局停止展延龍崎事業廢棄物掩埋場開發案，他說，市府會窮盡一切手段保護自然景觀。（編輯：吳佳穎）1080125