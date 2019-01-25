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勞保恐提前一年破產 勞長保證政府會負給付責任

最新更新：2019/01/25 17:17
勞動部次長施克和25日表示，目前勞保年金的規模還有新台幣7000多億元，民眾不用過度擔心。圖為民眾前往勞保局辦理業務情形。（中央社檔案照片）
勞動部次長施克和25日表示，目前勞保年金的規模還有新台幣7000多億元，民眾不用過度擔心。圖為民眾前往勞保局辦理業務情形。（中央社檔案照片）

（中央社記者余曉涵台北25日電）勞保最新精算報告將在下週對外公布，據了解今年精算報告顯示，破產時間將從原本預估的2027年提早到2026年。勞動部長許銘春宣示政府將負最終給付責任，政院將挹注200億元。

勞工保險的財務狀況每3年精算一次，2015年的精算報告，2018年將出現入不敷出的狀況，2027年將會破產。

不過根據最新的勞保精算報告，破產日期將提前一年，也就是2026年就會破產。

勞動部次長施克和今天受訪證實，根據最新的勞保精算報告，基金用罄的時間的確會提前一年，不過詳細的報告將在下週對外公布。

施克和說，目前勞保年金的規模還有新台幣7000多億元，民眾不用過度擔心，且勞動部長許銘春已經做出政策宣示，保證政府一定會負最終給付責任，這也是年金國是會議的共識。

施克和表示，由於根據勞保局最新資料顯示，支出已經大於收入，許銘春也已尋求到行政院的支持，將挹注200億元，最晚明年就會到位。

根據勞保局107年11月統計，勞保收入為3336億元，支出為3573億元，虧損約200億元。

至於勞保年金改革，何時會上路，施克和說，目前年改方案已經送到立法院，尊重立法院的決定。（編輯：吳佳穎）1080125

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