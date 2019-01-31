合組最強中華隊拚東奧 中職棒協簽合作協議書

（中央社記者黃巧雯台北31日電）為了拚2020東京奧運資格，教育部體育署長高俊雄、中華職棒大聯盟會長吳志揚、中華民國棒球協會理事長辜仲諒今天簽署合作協議書，3方都有共識，希望能合組最強中華隊。

高俊雄致詞時表示，辜仲諒和吳志揚對台灣棒球發展都有共同理念，包括將國家利益擺第一，以及把餅做大。他強調，體育署從現在起一定會與中職、棒協，合力打造最強中華隊，希望中華隊第一輪就能打進2020東京奧運資格賽。

經過多次協商，中職與棒協也就「組、訓、賽」達成共識，吳志揚表示，本屆世界12強賽由棒協主辦，而選拔、訓練及參賽則由中職負責。

未來一級賽事（如世界棒球經典賽、世界棒球12強、奧運會以及該賽事資格賽等由職業選手為主體的相關國際比賽），包括主辦比賽、參賽與選訓等，都由中職主導，棒協全力協助；非一級賽事部分，則由棒協主導，中職全力協助。

吳志揚表示，上述原則確定後，後續還有許多細節，未來大家會設法讓中華隊擁有最好資源，打出最好成績。

2020東京奧運棒球共有6張門票，除了地主日本隊占一席外、世界12強賽共2席、歐非洲與美洲資格賽各一席外，2020東京奧運棒球最終資格賽為最後一張門票；而棒協目前握有世界12強棒球賽其中一區的預賽，以及最終資格賽共2項主辦權。（編輯：張雅淨）1080131