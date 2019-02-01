什麼樣的魔力 讓神魔之塔可以紅6年不墜

香港遊戲公司Madhead 旗下「神魔之塔」能創下6年人氣不墜，被業界視為不可思議的傳奇，Madhead 執行長曾建中Terry說，「讓神魔之塔能成為大家生活的一部分」是自己最大期望。中央社記者韓婷婷攝 108年2月1日

（中央社記者韓婷婷台北1日電）手遊若能在市場上維持6個月以上的高峰期就算是成功的，香港遊戲公司Madhead 旗下「神魔之塔」創下6年人氣不墜，被業界視為不可思議的傳奇。到底是什麼樣的魔力讓神魔紅6年，大家都想問。

手機遊戲世代崛起尚不到10年，遊戲界有個「3個月死一支」的手遊魔咒，能撐過6個月甚至紅上1年就算是奇葩，更不用說一紅就是6年。

「神魔之塔」從2013年1月27日上架以來，全球下載量已經累積超過2300萬，每月活躍人數至今仍超過100萬，上市以來遊戲營收始終維持在排行榜前20大。

「讓神魔之塔能成為大家生活的一部分」，Madhead執行長曾建中（Terry）談到希望玩家怎樣看待「神魔之塔」時，沉思許久後說出他對神魔之塔的期望。

為了想跟玩家直接接觸、了解玩家想法，他可以在捷運站、西門町逛上好幾天，為了隔年的電玩展與玩家有更好的互動，他跟團隊花了半個月的時間回覆了3800多封的信，一年近40場的見面會，他幾乎場場親自到，甚至邀請玩家到家吃飯、聊天；這股熱情，在遊戲廠的CEO中並不多見。

真心傾聽、從玩家角度思考，透過與玩家的互動中即時修正，是曾建中最重要的工作。

當被問到為何神魔可以紅6年時，曾建中坦言，自己也沒想到會有5週年，轉眼今年已經邁入6週年。他相信單純的遊戲不可能一直被喜歡，每天都有新遊戲推陳出新，任何遊戲都可能被取代，只有朋友之間的情感是不能被取代的，玩家會一直回來玩這遊戲通常是因為「朋友」，他認為遊戲會長存是因為一起玩的人存在，「友情」讓遊戲永存。

「我想讓神魔之塔成為大家生活的一部分！」，曾建中再次強調，「朋友們一起開心的玩神魔之塔，這才是最重要的」。創下6年長青紀錄，他也為自己跟神魔之塔許下10年長青的願望。

Pokemon GO Safari Zone in Tainan於2018年11月登場，國內外玩家湧進台南，主場所在的台南都會公園及奇美博物館等熱門景點更是擠爆。（中央社檔案照片）

繼神魔之後，任天堂2016年發表的「精靈寶可夢GO」，算是第2個傳奇，一堆出即造成全球性的大熱潮；2016年7月6日上線後不到一個月傳獲得超過1億次的下載記錄，並成為史上最快獲得5億美元收入的電子遊戲。

精靈寶可夢GO是一款基於位置服務的擴增實境類手機遊戲，是遊戲界創舉，由任天堂公司、精靈寶可夢公司授權，Niantic, Inc.負責開發和營運。遊戲允許玩家以現實世界為平台，捕捉、戰鬥、訓練和交易虛擬怪獸「寶可夢」。

如今，寶可夢上市已滿2年半，仍擁有高人氣，根據研究公司最新發表數據顯示「Pokemon GO」 2018年11月營收仍突破8000萬美元，年增150%，上市2年進帳逾20億美元。

寶可夢具顛覆型創新的特性，讓玩家不再只是宅在家裡，必須出門尋寶，因此吸引了大批原本非電動玩家的族群，一推出即引爆全球狂熱風潮，不少人認為熱潮來的快也去的快，不過目前看來，寶可夢仍擁有強大的基本盤，接下來就是考驗產品的續航力。

至於在台灣表現較好的手遊有明星三缺一、神來也麻將等休閒博弈性質產品；另外，大概只有唯晶數位旗下「霹靂江湖」及「RO仙境傳說：守護永恆的愛」，分別於2014年及2017年發行，其中霹靂江湖累積下載數300萬人次，最大月營收約新台幣9300萬元，曾衝上Google Play 及App store營收榜第一名；有Online game 基礎的RO仙境傳說累積下載數350萬人次，上線一週雙榜冠軍，也是表現不錯的台灣手遊產品。（編輯：張良知）1080201