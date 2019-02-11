菲律賓麻疹疫情 已有70人死亡

（中央社記者林行健馬尼拉11日專電）菲律賓近1個多月來爆發麻疹疫情，有4300多人染病，確認70人不治死亡，其中18名死者是大馬尼拉地區居民。

菲國衛生部長杜克（Francisco Duque III）今天在記者會上說，今年1月1日至2月9日，衛生部流行病學局（Epidemiology Bureau）接獲4302宗麻疹病例通報，較去年同期的1935宗增加122%。

杜克表示，這段期間有70名病患死亡，遠高於2018年同期的18人，年齡介於1個月大到31歲之間，其中有79%未曾接種過麻疹疫苗。

資料顯示，大馬尼拉地區的麻疹病例最多，達1296例，有18人死亡；其次是呂宋島中南部5省，計1086人受感染，25人不治。

衛生部官員推測，爆發麻疹疫情的主要原因是民眾在登革熱疫苗Dengvaxia恐慌的陰霾下，不敢接種疫苗。

Dengvaxia於2015年問世，號稱是全球首支登革熱疫苗。同年12月，菲律賓成為亞洲首個批准使用的國家，但2017年爆出逾100名菲童疑因接種Dengvaxia而死亡，許多家長對其他疫苗連帶失去信心，不讓小孩接種。

為排除對疫苗的恐懼，馬拉坎南宮宣布，總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）將親自帶頭宣導疫苗的安全性與重要性。（編輯：郭中翰）1080211