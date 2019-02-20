蘇貞昌邀立委研商同婚專法 不到5分鐘草案拍板

行政院同性婚姻專法草案出爐，大致內容包括讓同志配偶可有合法財產繼承權、醫療權、收養血緣子女、同時也必須遵守單一配偶相關權利義務。圖為支持同婚民眾集會。（中央社檔案照片）

（中央社記者溫貴香、王揚宇台北20日電）爭議許久的同婚合法化議題，成為民進黨執政的一大爭議焦點，在大法官釋憲修法期限將屆之前，行政院在院會審議前夕和民進黨立委達成共識，敲定法案名稱為「司法院釋字第748號解釋施行法」，盼化解挺同反同之爭。

立法院司法及法制委員會民國105年12月26日初審通過民法親屬編部分條文修正草案，異性或同性婚姻當事人適用夫妻權利義務的規定；司法院大法官會議於106年5月24日做出釋字第748號解釋，認為現行法令未保障同性婚姻、違憲，要求主管機關在解釋公告後2年內，修改相關法律。

民進黨立委尤美女等人等黨內挺同派，過去一向主張修改民法，但九合一選舉反同民眾透過愛家三公投表達民意，政院依規定只能推出專法，而民進黨內也開始有些轉向，尤其中南部立委面對反同聲浪，壓力相當大。賴清德擔任行政院長任內，立委就「同性伴侶法」和「同性婚姻法」僵持不下，且雙方勢均力敵，讓行政部門很難處理。

眼看著釋憲修法期限將屆，接下賴清德棒子的行政院長蘇貞昌接手處理。為了避開「伴侶」、「婚姻」的敏感字眼，黨政人士透露，民進黨立法院黨團幹事長管碧玲在週一（18日）行政立法協調會報中拋出中性名稱，最後就循管碧玲建議，拍板為「司法院釋字第748號解釋施行法」。

黨政人士表示，蘇貞昌認為法案出行政院之前，基於尊重立法院，應該向黨團說明，不要有突襲民進黨團的誤解；第二，法案推出後，讓黨團了解這項爭議法案，不是藍綠的差異，而是宗教信仰、不同世代間的差異，希望黨團對此有共識且能夠了解，在行政院會審議前，今晚再度邀集立委研商，也可見對此專法草案的謹慎和重視。

與會者表示，整場會議進行不到5分鐘，草案就拍板定案，蘇貞昌說明立法的前提與原則說，這項立法院尊重公投結果與符合大法官釋憲兩大前提，這是社會各界關切的重要法案，行政院必須在3月1日之前提出版本，5月24日前通過法案，否則根據大法官釋憲意旨，兩年內就要自動生效。

黨政人士說，法案秉持「三不原則」，正反雙方不要差距太遠、不要互貼標籤、不具任何立場，是中性法案；法案實質內容採「準用」民法，而不是「適用」民法，就是行政院向挺同與反同雙方釋出善意，用字遣詞降低挺同與反同雙方的不舒服感，這項法案是在尊重民意與大法官釋憲內容兩者間的最大公約數。（編輯：蘇龍麒）1080220