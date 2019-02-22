政大蔣中正騎馬銅像遭鋸馬腳 校方將提告毀損

政治大學後山的前總統蔣中正騎馬銅像，22日清晨遭鋸斷一隻馬腳，「公民攝影守護民主陣線」臉書粉絲專頁轉發涉案者聲明指出，他們是關心轉型正義的大學生，希望徹底清除威權象徵。校方已用帆布遮擋遭破壞處。中央社記者郭日曉攝 108年2月22日

（中央社記者陳至中台北22日電）政治大學後山的前總統蔣中正騎馬銅像，今天清晨遭鋸斷一隻馬腳，涉案者發表聲明，自稱是關心轉型正義的大學生，希望徹底清除威權象徵。校方則決定提出毀損告訴，並修復銅像。

「公民攝影守護民主陣線」臉書粉絲專頁，今天清晨轉發涉案者聲明指出，他們是一群關心轉型正義的大學生，從讀過的書、參與過的活動裡發現，過去的威權體制對人民的箝制是不人道、是壓迫人權的。他們不只關心，更想以行動支持轉型正義，開展轉型正義的空間。

聲明指出，執政黨已通過「促進轉型正義條例」，促轉會也展開清除威權象徵的工作，膜拜獨裁者的行為繼續存在於校園中，台灣學生就必須承受獨裁遺緒，正視歷史，民主自由才能保障台灣人的生活與經濟，轉型正義不能等。

聲明並提到，近日「藍天行動聯盟」破壞二二八和平柱，可見「統派或者中國的在地協力者們」不只是反對清除威權遺緒，連台灣人想去紀念一場屠殺事件都視為眼中釘。學生們以行動支持轉型正義，是希望開啟更多討論，讓整個社會往更好的方向前進。

政大主任秘書何賴傑今天上午出面受訪表示，銅像毀損狀況是一隻馬腳被鋸斷，另一隻被噴漆，警方已進行調查，校方會靜待調查結果。

何賴傑表示，事件發生後，校方於上午開會，決定提出毀損罪告訴，而銅像會進行修復，修復期間暫停開放，修復費用先由校方支出，之後再求償。

他也強調，言論自由是憲法保障的基本權力，但對於以暴力、不合法手段主張言論自由，校方不予苟同，希望社會各界以理性、和平、合法方式表達。

媒體問及是否會懲處涉案學生，何賴傑說，目前不對涉案相關當事人作任何猜測，由警方作進一步查證，如果涉案者是政大學生，會再討論是否要以校規處理。

政大校內的蔣中正銅像，每年二二八和平紀念日前後都會遭到學生或民眾抗議，政大於民國106年9月校務會議中透過投票通過，遷移其中一座銅像，107年1月決議遷移總圖書館內的蔣中正銅像，在校友牽線下，於107年8月將銅像搬遷到華興育幼院，但後山更大的騎馬銅像則仍存在於校園中。（編輯：張雅淨）1080222