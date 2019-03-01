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Gap宣布關全球230間店 旗下Old Navy獨立營運

最新更新：2019/03/01 14:09
美國服飾零售商蓋璞公司計劃在未來2年內關閉全球超過230間Gap門市。（圖取自facebook.com/GapInc）
美國服飾零售商蓋璞公司計劃在未來2年內關閉全球超過230間Gap門市。（圖取自facebook.com/GapInc）

（中央社紐約28日綜合外電報導）美國服飾零售商蓋璞公司（Gap Inc.）今天宣布分拆為2家公司，旗下Old Navy品牌將獨立上市，並計劃在未來2年內關閉全球超過230間Gap門市。

法新社報導，除了將Old Navy分拆獨立，集團旗下其餘品牌如Gap、Banana Republic等，將納入暫名為NewCo的事業。消息公布後，Gap公司股價盤後交易大漲約25%。

Gap董事長費雪（Robert Fisher）透過聲明說：「經全面審查，Gap董事會認為，過去這段時間Old Navy的商業模式和客戶很顯然地與我們其他專業品牌偏離，因此每家公司現在需採取不同策略來推動往後發展。」

他進一步表示：「將公司一分為二是將我們品牌向前推進最振奮人心的過程。」

將帶領NewCo的Gap執行長裴克（Art Peck）則表示，分拆的決定是著眼未來商業定位。

美國證券交易委員會文件資料顯示，若囊括Gap公司旗下所有連鎖品牌，截至2018年2月大約有13萬5000名員工，而截至同年11月全球有3688間店。

Gap發布新聞稿指出，關閉全球逾230間Gap門市，「充分利用品牌多代傳承和自由的形象，重整Gap品牌以重新吸引客戶並拓展忠誠客戶群」。

Gap最初是由費雪夫婦（Doris& Don Fisher）於1969年在舊金山海洋大道（Ocean Avenue）成立的單一店面，當時還販售黑膠唱片。（譯者：王品軒/核稿：徐睿承）1080301

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