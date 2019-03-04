高志綱接獅隊二軍教頭 14年職棒沒遺憾

中職統一獅鐵捕高志綱今年球季開始轉任二軍總教練，他自2005年加入統一獅，生涯累積1070場蹲捕，是中職目前唯二蹲捕破千場的捕手之一，生涯阻殺率則是0.325。（資料照片）中央社記者張新偉攝 108年3月4日

（中央社記者楊啟芳台北4日電）高志綱今天召開轉任統一7-ELEVEn獅二軍總教練記者會時表示，最感謝國中啟蒙教練賴朝榮，選他擔任捕手，14年職業生涯中最難忘3連霸時期，也說因為自己努力過，並無留下遺憾。

高志綱2005年加入統一獅，生涯累積1070場蹲捕，僅次於葉君璋1367場，是中職目前唯2蹲捕破千場的捕手，生涯阻殺率則是0.325。高志綱入選過多次中華隊，最為人津津樂道的是2003年亞洲棒球錦標賽對韓國一役，敲出再見安打，讓主播喊出名言「又是高志綱」。

高志綱表示，「一路走來要感謝的人太多，每個階段教練都對我很重要，有他們存在，才有現在的我」。尤其他提到國中時期教練賴朝榮，小時候高志綱只在公園裡玩棒球，因為覺得游擊手很帥，懷有內野手夢，不過國中正式加入棒球隊後，被賴朝榮分配擔任捕手，才造就了中華隊及獅隊的「神捕」。

中職統一7-ELEVEn獅隊高志綱轉任二軍總教練，4日在台北舉行說明記者會，最後感謝球迷時，他一度哽咽落淚，也盼未來球迷能繼續到球場，為他和年輕球員加油。中央社記者張新偉攝 108年3月4日

高志綱說：「我到現在還不知道為什麼當時賴教練叫我當捕手，因為他也是捕手出身，一定很懂捕手需要什麼特質，不可能隨便叫一個人去當，可能是有在我身上看到什麼，但我到現在還是很好奇。」

回憶14年職棒生涯，高志綱最難忘是獅隊2007至2009年締造3連霸，尤其3次都是熬到第7戰才分出勝負，高志綱表示，「當時呂文生總教練開會時我印象很深刻，他叫我們盡力就好，但也說怎麼這麼『歹命』，都打到最後一場」。

高志綱表示，14年來並沒有遺憾，因為自己並沒有追求紀錄或數字，他說：「很多人都在講說，職業選手就是要有成績和紀錄，才能顯示選手的價值，不過我自己回頭看不是我的數字有多少，而是看到曾經的努力，我付出了多少。」（編輯：黃于）1080304

轉任統一獅二軍總教練的捕手高志綱4日表示，即使現在高掛球鞋，還是希望球迷能為他和年輕球員加油。圖為2016年統一獅春訓開訓時，他拿著獅王玩偶合影。（資料照片）中央社記者張新偉攝 108年3月4日