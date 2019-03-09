林書豪攻下14分 暴龍痛宰鵜鶘獲季後賽門票[影]

美國職籃NBA多倫多暴龍8日客場出戰紐奧良鵜鶘，台裔球星林書豪替補上場22分鐘，攻下加盟暴龍後個人單場最高得分。（圖取自Toronto Raptors YouTube頻道網頁）

（中央社紐奧良8日綜合外電報導）美國職籃NBA多倫多暴龍今天客場出戰紐奧良鵜鶘，台裔球星林書豪替補上場22分鐘時間貢獻14分、1籃板、3助攻，為加盟暴龍後個人單場最高得分，助暴龍終場127比104擊敗鵜鶘。

暴龍擊敗鵜鶘中止2連敗，並且獲得東區季後賽第2張門票，戰績47勝19敗居東區第2，密爾瓦基公鹿已率先拿下季後賽門票。

林書豪今天在首節替補上場，剩下54秒時上籃攻下2分，首節結束前第2次助攻，助隊友伊巴卡（Serge Ibaka）投進壓哨球，暴龍暫以29比31落後。

影片來源：Toronto Raptors YouTube頻道

林書豪次節跳投進帳2分，在剩下8分18秒被換下。他在第3節倒數4分45秒時再次替補上場，最後1分04秒時命中三分球。

林書豪末節打出手感，連得4分後，再投進1顆三分球。他今天全場9投6中，還有3助攻、1籃板，堪稱加盟暴龍代表作。

暴龍的雷納德（Kawhi Leonard）攻下31分；勞瑞（Kyle Lowry）則繳出13分、11籃板、12助攻「大三元」。

鵜鶘方面，最高分是傑克森（Frank Jackson）20分；藍德爾（Julius Randle）18分；狄亞洛（Cheick Diallo）16分、12籃板。（譯者：盧映孜/核稿：張曉雯）1080309