職棒之父洪騰勝築夢 棒球走入台灣日常

職業棒球籌備委員會主任委員唐盼盼1988年9月5日在台北市兄弟飯店會議室召開記者會，介紹國內將成立的4支職業棒球隊及籌備會今後的工作重點。（中央社檔案照片）

中職邁向30年系列1（中央社記者謝靜雯台北11日電）棒球是台灣的國球，賽事長期凝聚民眾向心力。80年代台灣棒球在國際賽創佳績，但國內沒有職業棒球，許多名將黃平洋、謝長亨、陳義信、呂明賜紛紛投效日本職業隊與社會隊，台灣棒球職業化是棒球人的夢想。

兄弟大飯店在1984年9月基於「企業的社會責任」、「熱愛棒球運動」理念，成立第一支以職業化為目標的棒球隊，創隊元老包括江仲豪、李居明等人；兄弟飯店董事長洪騰勝喊出「3年建球場、5年組職棒」，不是口號，而是他實際奔走努力的目標。

●3年建球場5年組職棒 洪騰勝改變台灣棒球人

圖為兄弟大飯店董事長、「職棒之父」洪騰勝。（中央社檔案照片）

洪騰勝四處遊說台灣大企業投入職棒，食品公司味全早在1978年就曾援助瀕臨解散的宜寧青棒隊，也一直與國內大學勁旅文化大學棒球隊建教合作，對棒球並不陌生。

「北味全、南統一」，統一企業愛棒球不落人後，1989年1月成立統一棒球隊，成立初期找來的球員平均年齡26歲，卻有長達16年的平均球齡，生根南台灣。

洪騰勝還說服同窗好友、三商總裁陳河東，組成三商虎隊，四角到齊，為台灣職棒揭開序幕。

1989年10月23日上午10時，中華職業棒球聯盟正式成立，就如兄弟象隊創隊元老、現任Lamigo桃猿隊總教練洪一中所言，「職棒之父」洪騰勝改變了台灣棒球人的生活，也改變了球迷記憶棒球的方式。

●台灣的棒球自己扛 場上的榮耀球迷同享

台灣職棒需要大家「共襄盛舉」，味全龍隊創隊元老黃平洋因為這句話，放棄日本社會隊開出比當時中職高2、3倍的薪水回台，「台灣的棒球需要我們自己來扛」，黃平洋一句話說出許多球員共同心聲。圖為黃平洋2015年參與OB賽，再現投球風采。中央社記者張新偉攝 108年3月11日

台灣職棒需要大家「共襄盛舉」，味全龍隊創隊元老黃平洋因為這句話，放棄日本社會隊開出比當時中職高2、3倍的薪水回台，「台灣的棒球需要我們自己來扛」，黃平洋一句話說出許多球員共同的心聲。

職棒對台灣來說是新的嘗試，但追逐夢想沒有畏懼，旅外球員林易增、黃平洋、涂鴻欽、康明杉等人都選擇回到台灣，許多原屬業餘的合作金庫、台灣電力隊球員也放棄穩定工作投入職棒。

1990年3月17日，台北市立棒球場湧入1萬4350名觀眾，見證中職史上首場編號1號的例行賽。兄弟象隊張永昌投出中職史上第一顆球、統一獅隊宋榮泰敲出中職史上第一支安打、獅隊汪俊良敲出中職史上首轟、杜福明拿下中職史上首勝，這是紀錄，也是歷史。

宋榮泰回憶當初放棄台電10多年資歷選擇加入職棒，「不會害怕嗎？沒有想過，對棒球員來說，職棒是最高的殿堂，當然想要挑戰」。至於歷史性安打，宋榮泰笑說沒什麼特別，最深刻的還是球隊拿下總冠軍。

「中職30年，我參與了1/3」兄弟象隊創隊元老江仲豪，當年33歲是中職元年4隊中教練、球員最年長，他感謝民間企業給棒球人舞台，雖然不是很有信心，但有舞台就去表現。

兄弟象隊初期戰績不好，但職棒3年拿下隊史首冠，江仲豪尤其難忘，「比賽打完10點多，球迷跟著球員一路從台北市立棒球場走回飯店」，那種感動和震撼，彷彿還在眼前。

●棒球走入球迷日常 新軍加入壯大中職

1992年7月7日中華職棒聯盟會長唐盼盼宣布，時報鷹及俊國熊兩支新球團通過申請。（中央社檔案照片）

中職4年、1993年，黑鷹棒球隊、俊國建設棒球隊投入中職，成了時報鷹、俊國熊，是中職首度增到6隊，球迷關注棒球的目光，從年度國際賽事成為日常生活休閒娛樂的一部分。

俊國熊隊創隊元老吳思賢，業餘時期最初是在兄弟飯店棒球隊，是陣中主力強打者。他回憶，當時就知道洪騰勝想要創辦職棒的理念，但由於薪水考量，加上職棒在台灣是全新的嘗試，許多人都抱持著觀望態度，選擇先到日本社會人隊磨練。

吳思賢於1991年、1992年先後受中華隊徵召，1992年打完巴塞隆納奧運後，加入俊國建設棒球隊，成為俊國熊隊創隊元老，「那幾年台灣職棒感覺越來越熱鬧，也經營的不錯」。真正踏上中職舞台，吳思賢直言，當時的想法是「終於可以到職業舞台上打球了」。

中職首度擴增球隊，曾任俊國熊總教練的蔡榮宗指出，雖然球員的成熟度還沒有很好，也不像現在這麼整齊，但明顯感覺台灣職棒環境提升。俊國熊戰績並不理想，1995年底由興農牛隊接手，經營權交易金額高達5億2700萬元，至今也依舊是紀錄。（編輯：唐聲揚/吳協昌）1080311