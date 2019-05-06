傳黃秋蓮接鴻海董事長 錢媽媽助郭台銘打下江山

被鴻海內部員工稱為「錢媽媽」的黃秋蓮（中）是集團重要財務大臣，大大小小的投資案都需要她簽字才能過關，如今傳出她將接班董事長一職。（中央社檔案照片）

（中央社記者鍾榮峰台北6日電）鴻海董事長郭台銘參選總統將「淡出江湖」，傳出財務重臣黃秋蓮將接班董事長。黃秋蓮從鴻海草創到富可敵國，45年協助郭台銘打下江山，她更是鴻海集團財務投資的關鍵人物。

知情人士向中央社記者透露，鴻海集團高層接班態勢逐漸明朗，郭台銘因參選總統，將不會擔任鴻海董事長，郭台銘將退居第二線，可能擔任集團總裁一職。

至於新任董事長規劃，知情人士透露，以往郭台銘出任鴻海董事長並兼任總經理的治理方式，將有所改變，新任鴻海董事長規劃由財務重臣黃秋蓮出任，這也意味著黃秋蓮將被提名為鴻海新任董事候選人之一。

黃秋蓮目前擔任鴻海集團副總裁暨集團總財務長，主導鴻海旗下負責財務會計的J次集團。

鴻海集團內部員工稱黃秋蓮為「錢媽媽」，她是鴻海集團重要的財務大臣，鴻海大大小小的投資案，需要她簽字才能過關。黃秋蓮更主掌鴻海在全球各地大型投資案的關鍵資金調度。

鴻海內部人流傳一句話，郭台銘蓋章，未必拿得到錢；黃秋蓮蓋章，一定拿得到錢。她在鴻海集團的重要性可見一斑。

鴻海從1974年2月草創，與郭台銘亡妻林淑如有親戚關係的黃秋蓮，當時就與林淑如一同協助郭台銘管理財務，訂單忙時，黃秋蓮也曾與作業員一起趕貨。

從當時新台幣30萬元的鴻海塑料起家、到目前鴻海集團和關聯企業超過6兆元的龐大規模，期間多數幹部主管來來去去，只有黃秋蓮屹立不搖，伴隨郭台銘從創業發跡到富可敵國，歷時長達45年。

每當郭台銘在全球各地出席簽約合作儀式時，幾乎都可以看到黃秋蓮在旁作陪的身影。當郭台銘在中國大陸各地拜會中央和地方官員同時，黃秋蓮也幾乎沒有缺席。投資界人士說，只要看到黃秋蓮陪郭台銘出現，代表這個投資案或是合作案就底定了。

根據鴻海年報，鴻海集團關係企業超過800多家，其中起碼75家是黃秋蓮掛名董事長或是首席董事一職。鴻海集團重要的轉投資機構例如寶鑫國際投資、鴻景國際投資、鴻棋國際投資、鴻元國際投資等，黃秋蓮都擔任董事長，這些投資公司也掌管鴻海集團旗下主要子公司。黃秋蓮透過這些轉投資機構，也間接掌控集團主要子公司和孫公司的營運。

儘管黃秋蓮在鴻海集團內部位高權重，深獲郭台銘信任，但她與同樣在鴻海集團擔任要職的丈夫游象富，行事作風低調，不輕易對外發言或表示意見。她除了在歷年鴻海股東會上默默運籌調度外，2017年也曾在鴻海年度嘉年華活動上一同與次集團員工在舞台上表演，難得顯露輕鬆愉快的心情。（編輯：郭萍英）1080506