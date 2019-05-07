市場視川普關稅威脅只是擺姿態 美股溫和收低

（中央社記者尹俊傑紐約6日專電）美國總統川普揚言對中國貨品加碼課徵關稅後，美股今天一度重挫，但隨著中方代表將如期赴美談判的消息出爐，道瓊工業指數拉尾盤，終場下跌66點，3大指數跌幅都低於0.5%。

川普昨天在推特發文，揚言對2000億美元中國貨品加徵的關稅稅率將從10日起由10%調高到25%，並威脅另對3250億美元中國貨品加徵關稅。這則推文為預定本週在華府展開的美中貿易談判投下震撼彈，人民幣聞訊重貶，上海股市大跌5.6%，歐洲股市也普遍走低。

道瓊工業指數今天跳空開低，早盤一度重挫471點，午盤絕地大反攻，終場下跌66.47點，跌幅0.25%，收在26438.48點。標準普爾500指數下挫13.17點，跌幅0.45%，收在2932.47點。以科技股為主的那斯達克綜合指數下跌40.71點，跌幅0.5%，收在8123.29點。

受美中貿易戰影響較深的半導體股走勢低迷，費城半導體指數跌幅達1.72%。台積電美國存託憑證（ADR）下挫2.1%，超微（AMD）、美光科技（Micron Technology）及輝達（NVIDIA）股價跌幅都超過1.7%。

對中國高度曝險的蘋果公司（Apple）盤中股價一度重挫3.9%，隨著大盤觸底反彈，終場跌幅縮小到1.5%。

川普推文為美中貿易談判投下變數前，美股擺脫去年第4季慘跌陰霾，標普500指數年初以來大漲16%，4月下旬再創歷史新高。聯邦準備理事會（Fed）貨幣政策立場趨於寬鬆、美國經濟數據穩健都是這波漲勢關鍵，投資人看好美中貿易談判前景也發揮作用。

華爾街日報分析，美股今天拉尾盤，意味金融市場普遍認為川普推文只是擺姿態，投資人對今年帶動美股走揚的聯準會鴿派立場與經濟表現依舊深具信心，情緒不再被美中貿易緊張左右。

財經媒體CNBC引述知情人士說法報導，中方仍將派代表團赴華府參加最新一輪貿易談判，但代表團規模小於原本規劃的100人，也不確定是否仍由中方首席談判代表、國務院副總理劉鶴率團。這則下午出爐的消息促使美股加速收復盤中失土。

花旗集團（Citigroup）出具報告指出，中方即使不由劉鶴率團，只要仍派代表持續與美方磋商，美中貿易緊張就不致於升級成全面貿易戰。

瑞銀集團（UBS）表示，川普發文時機意味這只是談判策略，想在美中最新一輪貿易談判前掌握更多籌碼。高盛集團（Goldman Sachs）則預期，美國對2000億美元中國貨品加徵關稅稅率調高的機率為40%。

不過，美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）下午在華府表示，上週在北京談判時發現中方先前所做承諾有鬆動跡象，為此，川普政府10日起將把對2000億美元中國貨品加徵的關稅稅率從10%調高到25%，但他認為預定9日在華府展開的貿易談判仍將進行。

萊特海澤以對中國立場強硬聞名，曾敦促川普不要輕易取消去年對2500億美元中國貨品加徵的關稅，直到北京以行動遵守協議為止。（編輯：陳永昌）1080507

美股早盤急挫 終場溫和收低

（中央社紐約6日綜合外電報導）美國總統川普對中國發出的關稅威脅，今天使美股早盤急挫，稍後局部反彈，終場溫和收低。

道瓊工業指數下挫66.47點或0.25%，以26438.48點作收。

標準普爾指數跌13.17點或0.45%，收在2932.47點。

科技股那斯達克指數跌40.71點或0.50%，收8123.29點。

川普昨天誓言，10日將把2000億美元進口中國商品的關稅由目前10%調升為25%，使美、中貿易談判能否達成協議成疑，全球股市立即賣壓出籠。但美股今天開盤之後不久，開始緩步回升。

分析師指出，市場投資人認為，川普昨天的推文只是個姿態，因為那與白宮過去一週來的說法形成了鮮明對比。（譯者：張佑之）1080507