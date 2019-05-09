九二共識不夠 郭台銘：一中各表的兩個中國

（中央社記者鍾榮峰台北9日電）鴻海董事長郭台銘表示，北京不讓台灣參與WHA，主要是不承認九二共識的問題。但他認為，「九二共識是不夠的」，應該是「一中各表、九二共識」，也就是一中各表的兩個中國，包括中華民國和中華人民共和國。

郭台銘今天上午親自前往內湖台北花市、為母親郭初永真和妻子曾馨瑩採買母親節花品，期間接受媒體採訪。

媒體問及對於兩岸關係的看法，郭台銘說他一向的信念是「沒有一中各表、就沒有九二共識」，他正式呼籲中國大陸北京當局要正視中華民國存在的事實，他也感謝美國和日本支持總統蔡英文、支持台灣參與世界衛生大會（WHA）。

他說，過去台灣可以用觀察員身分參與WHA會議，現在北京不讓台灣參與，主要是不承認九二共識的問題。但他認為，「九二共識是不夠的」，應該是「一中各表、九二共識」，也就是一中各表的兩個中國，包括中華民國和中華人民共和國。

郭台銘表示，每年海峽兩岸有上千萬人來往，SARS期間就深受其害，他呼籲北京當局應該要讓台灣中華民國開放參加WHA或是其他防疫組織。

郭台銘表示，有了一中各表，他才會承認九二共識。如果這都不給台灣中華民國生存的空間，「台灣只會越走越遠」。

談到自由貿易區話題，郭台銘說，之前美國和墨西哥談判，鴻海集團在墨西哥也參與部分建議。他指出，經濟的問題永遠是一樣，可是隨著時間不一樣，會有不同對策，台灣應該要有不同的自貿區政策。

他解釋，自經區和自貿區有區別，自貿區只有貿易、沒有包括內銷市場，自經區包含內銷市場，因此農業這領域也可放在自經區。而台灣的外銷競爭力，主要包括工業產品、工具機、半導體等領域產品，再加上軟體網路。

他認為，無論是自經區還是自貿區，國民黨和民進黨都還要加強論述，不過郭台銘指出，台灣一定要做自貿區，根據最新的外貿情勢，包括因應美中貿易大戰，台灣要走出去，這是機會不是危機，應該用興利的方法看問題。

媒體問郭台銘是否認為蔡英文和前行政院長賴清德對自貿區外行，郭台銘表示，「那是你們說的、不是我說」，他認為，外行沒有關係，可以學，他說自己政治外行，也正在學。（編輯：楊凱翔）1080509