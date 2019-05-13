美中貿易難平台股跌逾百點 製鞋三雄相對抗跌

（中央社記者潘智義台北13日電）美中貿易戰風波再起，台股今天大跌154.7點，但製鞋三雄豐泰企業、寶成工業、鈺齊國際表現相對抗跌，豐泰前4月獲利遠優於去年同期，股價逆勢走高。

豐泰盤中來到260元，上漲2.97%，收在257元，上漲1.78%。寶成盤中一度來到36.3元，上漲0.69%，但收在35.9元，下跌0.41%。鈺齊-KY（鈺齊國際）一度來到64.5元，上漲0.78%，但收在63.6元，下跌0.62%。

豐泰企業自結4月合併稅前淨利為新台幣7億5000.9萬元，較去年同期增加6.07%。今年1至4月累計合併稅前淨利為29億9104.8萬元，較去年同期大增52%；今年1至4月累計合併稅後淨利為21億6697.4萬元，歸屬於母公司業主淨利為19億6404.8萬元，每股盈餘為2.94元。

寶成工業4月自結合併營收為271.82億元，較去年同期合併營收251.24億元增加8.2%。累計今年1月至4月合併營收為1038.11億元，較去年同期924.38億元增加12.3%，主係獲益於寶成工業持股50.97%重要子公司裕元工業（集團）有限公司的營運較去年同期持續增長。

鈺齊國際公布4月合併營收7.91億元，較去年同期7.03億增加12.53%，今年1至4月營收33.68億元，較去年同期的28.65億元增加17.56%。（編輯：郭萍英）1080513

（中央社台北13日電）台北股市今天開低走低，收盤跌154.70點，為10558.29點，跌幅1.44%，成交金額新台幣1134.64億元。

加權指數開盤為10684.04點，盤中最高10693.44點，最低10549.06點；不含金融股指數8888.83點，跌139.26點。

八大類股漲跌幅：泥窯股跌1.08%、食品股漲0.87%、塑化股跌0.98%、紡織股跌0.26%、機電股跌2.22%、造紙股跌0.69%、營建股跌0.08%、金融股跌0.84%。

委買張數1062萬6358張，委賣張數682萬4944張，成交張數406萬8015張。

收盤時上漲187家，下跌673家，持平81家。

成交量前5名個股為元大滬深300正2、元大台灣50反1、富邦VIX、群創、新光金。

漲幅前5名個股為晶彩科、六福、精英、巨大、東華。

跌幅前5名個股為華園、日成-KY、訊芯-KY、尚志、宏旭-KY。1080513