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貿易戰烽火連天 生技食品股成資金避風港

最新更新：2019/05/13 12:57

（中央社記者韓婷婷台北13日電）美中貿易戰烽火連天，牽動全球股市神經，震盪劇烈，台股在股王大立光重挫壓抑下瀰漫悲觀氣氛，但貿易衝擊相對較小的生技及食品類股成為資金避風港，表現相對抗跌。

美中貿易進入關鍵轉折期，市場擔憂雙方戰火進一步擴大，拖累美國科技指標廠蘋果後勢，台廠將首當其衝，資金恐慌逃離，今天盤面蘋概股成為重災區；受到美中貿易影響相對較小的生技股及內需的食品股成為資金避風港。

非洲豬瘟疫情威脅，具替代效應的雞肉大廠卜蜂、大成今天逆勢大漲，卜蜂開平走高，截至12時15分止，股價最高來到63.8元，漲幅為4.76%，創下1年多來新高價，大成盤中漲幅也有2%多，最高來到36.45元，突破平盤整理區，創下近7個月來新高價。

卜蜂連續3年均配息3元現金股利，獲利表現穩定，由於近幾年仍維持每年約新台幣10億元資本支出，進行新事業擴展、新產能投資及工廠升級等工程，持續提升企業競爭力下，公司看好後勢營運穩定成長態勢，唯外在包括豬瘟、美中貿易戰等變數仍將衝擊整體消費力表現。

其他包括佳格、聯華、聯華食、茂生農經、其祥-KY盤中漲幅都超過3%。

至於生技類股，包括保瑞、旭富、達爾膚、美吾華等第1季季報表現亮眼的個股都有紅盤表現。（編輯：郭萍英）1080513

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