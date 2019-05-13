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味全龍重返中職
職棒球隊味全龍解散20年後重返中職，葉君璋、張泰山、黃煚隆分別將接總教練、打擊教練與守備教練職務，頂新集團4月29日提交加盟中華職業棒球大聯盟企劃書，中職秘書長馮勝賢代表收下，宣告味全龍重返中職邁出重要一步。
味全龍重返中職
新聞專題
味全龍重返中職1/11

味全龍隊加盟審核通過 正式成為中職第5隊[影]

最新更新：2019/05/13 18:00
中職13日召開常務理事會，正式通過味全龍隊加盟審核，成為中職第5隊，味全龍7月將參加中職選秀，明年打二軍、2021年正式一軍亮相。圖為味全龍領隊吳德威（右）、總教練葉君璋（左）4月29日正式向中職提交加盟企劃書。中央社記者張新偉攝　108年5月13日
中職13日召開常務理事會，正式通過味全龍隊加盟審核，成為中職第5隊，味全龍7月將參加中職選秀，明年打二軍、2021年正式一軍亮相。圖為味全龍領隊吳德威（右）、總教練葉君璋（左）4月29日正式向中職提交加盟企劃書。中央社記者張新偉攝　108年5月13日

（中央社記者謝靜雯台北13日電）中職今天召開常務理事會，正式通過味全龍隊加盟審核，成為中職第5隊，終結中華職棒維持11年的4隊規模，味全龍7月將參加中職選秀，明年打二軍、2021年正式一軍亮相。

味全龍隊農曆年前拋出重返中職震撼彈，4月29日正式由總教練葉君璋、領隊吳德威向中職提交加盟企劃書，中職今天在常務理事會上通過，由會長吳志揚宣布，味全龍隊正式成為中職第5隊。（編輯：張雅淨）1080513

味全龍加盟審核通過 擴編選秀規定調整

（中央社記者謝靜雯台北13日電）中職今天召開常務理事會，通過味全龍隊加盟審核，待會員大會走完最後流程，加盟程序正式完成。中職會長吳志揚說，會中也調整擴編選秀規定，擴大保護名單、不強制選滿8人。

中職今天召開常務理事會暨領隊會議，常務理事會上通過味全龍隊加盟審核，成為中職第5隊，待2週內召開會員大會走完程序後，正式完成加盟，至於加盟權利金新台幣1.2億元，則會分2期繳付，第一期繳交時間約為今年6月。

味全龍隊加盟後，近期最重要的為7月1日的中職選秀會，接著為年底擴編選秀會，根據原本規定，擴編選秀會味全龍須從各隊30人保護名單外各選2名球員，每名球員支付原球團300萬元權利金。

吳志揚表示，今天常務理事會中，各隊就擴編選秀規定討論，最後決議修正，年底擴編選秀會，除了30人保護名單，該年度及前一年度季中選秀會選入球員，自動列入保護名單中，擴大保護名單範圍，但也因此味全龍可以挑選的球員範圍變少，而原本「應選2人」改為「得選1至2人」，至少須選1人。（編輯：張雅淨）1080513

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