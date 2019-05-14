漫威烏龍 韓國瑜：不清楚與AAE關係

現任AAE執行長馬丁（右）拜會高雄市長韓國瑜，並送上團隊成員為韓國瑜創作的漫畫，表示對韓在高雄崛起的故事很有興趣。（高雄市政府提供） 中央社記者王淑芬傳真 108年5月14日

（中央社記者王淑芬高雄14日電）高雄市長韓國瑜說漫威公司想把他奮鬥的過程變成漫畫，遭漫威公司否認。韓國瑜今天偕AAE執行長馬丁澄清，韓國瑜說：「我不清楚該公司與漫威是垂直整合或水平整合。」

Allegiance Art & Entertainment（AAE）公司執行長大衛馬丁（David Martin）13日拜訪韓國瑜，市府聲明盼和AAE合作設立漫畫遊戲孵化器，打造高雄為漫畫孵化基地，希望有機會將台灣製作的漫畫作品成功銷往美國各地。

韓國瑜昨天下午接受電視台專訪，他提到美國漫威公司有和市府接觸，希望將他在高雄崛起的故事製成漫畫，向世界發行。

消息被報導後，遭到網友質疑，並詢問漫威（Marvel Comic）官方後得到「對此事不知情」的回應。網友還在批踢踢實業坊貼文指出，按照市府給的資料搜尋，找不到AAE的漫畫公司，不過從David Martin的名字搜到一些資訊，懷疑韓國瑜接見的AAE是公關公司。

韓國瑜今天下午偕AAE執行長馬丁在高雄市立美術館大廳說明。

韓國瑜指出，昨天這家公司突然告訴他，一個賣菜郎離開政壇多年，後來又出來選上市長，覺得這個故事可以變成漫畫。昨天有媒體採訪，他就把這段話拿出來說。

對於說成漫威公司遭批評，韓國瑜表示，「我不清楚該公司與漫威是垂直整合或水平整合」，不過他願意授權AAE創作。

馬丁表示，AAE是個漫畫創作平台，有意以韓國瑜平凡崛起的故事為主題創作一部漫畫書，讓大家都知道這個故事。

馬丁說，幫韓國瑜創作胸前有國旗的漫畫家柯西夏農（Kelsey Shannon）之前在漫威公司工作過。

高雄市新聞局長王淺秋說，市府和AAE公司計畫針對韓國瑜授權創作部分簽署備忘錄，日期還要再敲定。（編輯：唐聲揚）1080514