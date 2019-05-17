民進黨總統初選將辦2場政見會 手機納入民調

（中央社記者溫貴香台北17日電）民進黨總統初選第二次協調會今天獲致結論，兩場電視政見發表會一週一場，雙方陣營同意手機納入民調並採對比式民調，但手機所占比例將參考專業意見，20日將再開會討論。

民進黨下午進行總統初選第二次協調會議，總統蔡英文陣營原本是台北市議員阮昭雄代表，這次改由民進黨前秘書長林錫耀代表出席，前行政院長賴清德仍由立委林俊憲代表，會議歷經兩個小時討論後，由民進黨秘書長羅文嘉會後宣布會議3項結論。

第一案有關電視政見發表會，羅文嘉說，將舉辦兩場電視政見發表會，一週一場，總共進行兩場，都在棚內舉行，一場由媒體進行發問，一場邀請公民團體發問，相關細節由中央黨部提出草案再與雙方陣營討論。

第二點有關總統初選民調相關事宜，羅文嘉說，結論是針對民調執行方式，雙方同意採用對比式民調，但對比的對象及組合，下次會議確認；其次，雙方代表同意將手機納入民調，手機所占的比例，將根據專業意見再行決定。

第三，羅文嘉說，前述兩項有共識下，總統初選民調的時間，下次會議確認，下次會議時間暫定下週一（20日）下午3時，他並以今天立法院三讀通過的婚姻平權法案，有耐心最後一定會通過。

羅文嘉表示，會中討論的問題包括政見發表會、時程、民調採對比或互比，以及手機納入民調等幾項，每一項大家都進行廣泛討論，作為主持人希望讓雙方暢所欲言，雙方陣營都做說明與彼此說服，最後整理出有的共識，沒有的共識下次再談。

被問賴陣營為何屈服願意接受手機民調，羅文嘉說，也沒有屈服，感謝並肯定雙方代表，都能珍惜作為一個政黨、共同體，初選只是暫時，明年的大選才是真正關鍵，為了明年贏得大選，雙方都願意敞開心胸，用最大誠意進行討論。

對於手機納入民調所占的比例要依據專業意見，所謂專業意見所指為何，羅文嘉說，國內外對於手機是否納入家戶電話民調中有很多討論，中央黨部民調中心過去幾年對全國性民調納入手機有一定的經驗，這些都屬於專業意見範圍。

此外，林錫耀會前受訪表示，第一次的協商雖有成果但進展有限，按照1日中常會的決議，決議第三點希望在22日之前把電視政見與民調兩部分完成協商，選務時程由22日中執會再來決定，現在離22日剩下沒幾天，電視政見比較有結論，很遺憾民調部分賴清德不知道什麼樣的考慮，所以進展有限。

林錫耀表示，這次代表蔡總統參加，主要表達到底手機要不要納入；對比式民調要找誰來進行對比，都應在22日之前協調決定，一方面可以讓522中執會可以很順利通過，另一方面選務日程可做一個安排。

他表示，台灣社會很多人家裡有電話但不常接、不常用、也不一定在家，每一個人隨身都帶著手機，有時候連上廁所都帶著手機、晚上睡覺手機也放在床頭，手機絕對最具代表性、最接近民意。

林錫耀表示，如果黨內初選要找出一位最貼近且最真實反映民意、最強的總統候選人，強烈主張應將手機納入民調；此外，必須用對比方式找出民調比較高的人選，若採互比式民調等於讓國民黨支持者也可以決定民進黨的總統候選人萬萬不可。

林錫耀表示，期待第二次的協商，能就民調的部分有一個共識，接著，22日的中執會就可以全盤完成各項初選所需要的條件，初選就能順利進行。（編輯：蘇志宗）1080517