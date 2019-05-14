手機民調 蔡總統：較符合現代人生活方式

（中央社記者溫貴香台北14日電）總統蔡英文今天表示，手機民調確實比較符合現代人的生活方式，從技術上看，應該也不至於發生很難克服的問題，因為民進黨中央從2014年在全國性議題的民調上都納入手機民調。

網路媒體新頭殼昨天報導，民進黨立委、新北市主委余天邀請民進黨各縣市黨部主委共19人，13日下午到總統官邸與總統蔡英文會面，現場還有總統府秘書長陳菊也出席。期間，他們還致電前行政院長賴清德，希望他一起來會面，不過，賴則表示婉拒，表示應該等初選結束後再見面。

蔡總統上午出席木柵忠順廟保儀大夫1262週年聖誕千秋祝壽三獻大典後受訪表示，縣市黨部主委有向她表達看法，她表示尊重；至於縣市黨部主委們是否與賴清德聯絡，總統表示，不清楚。

蘋果日報今天公布最新民調，總統與賴清德民調差距大幅縮小，總統對此表示，今年初內閣改組後 行政團隊檢討過去施政，把這幾年所打下基礎穩固後，今年以來的執政非常明快、節奏很好、滿意度一直攀升也反映在民調上，會繼續努力。

對於民進黨總統初選納入手機民調，總統表示，尊重黨的民主機制所做的決定，手機民調確實比較符合現代人的生活方式，合格選民1800萬人中有500萬人只有手機沒有市話，而且從技術上來看，應該也不至於發生很難克服的問題，因為民進黨中央從2014年在全國性議題的民調上都納入手機民調。（編輯：林興盟）1080514