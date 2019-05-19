F-16V戰機及派里級雙艦 將投入漢光實兵演習

國軍漢光35號實兵、部分實彈演練預計在27日至31日間舉行，派里級銘傳及逢甲雙艦將納入操演。（中央社檔案照片）

（中央社記者游凱翔台北19日電）國軍漢光35號實兵、部分實彈演練預計在27日至31日間舉行，相較過往，包括F-16V戰機、國造雲豹甲車、派里級銘傳及逢甲雙艦等新興兵力將納入操演。

漢光35號演習為國軍年度重大演訓，分為「電腦輔助指揮所演習」及「實兵演習」。

國防部指出，電腦輔助指揮所演習已在4月22日至26日實施；實兵演習部分，27日至31日以實兵、部分實彈方式執行，三軍部隊採聯合實兵對抗模式，防衛軍依整體防衛構想，並整合全民總力，在台灣海、空域及本、外島、離島等防衛作戰地區，執行5天4夜聯合作戰攻防對抗。

去年11月在高雄成軍的2艘銘傳（前）與逢甲派里級雙艦，將參與漢光實兵演習。（中央社檔案照片）

此次漢光實兵演習較特別的地方在於，經由「鳳展專案」改良的F-16V戰機，將加入28日彰化戰備道操演；而已投入量產並搭載30公厘MK44鏈砲的雲豹八輪甲車，以及去年11月在高雄成軍的2艘「銘傳（PFG-1112）」與「逢甲（PFG-1115）」派里級雙艦，均參與此次的操演。

在27日至31日期間，國防部則開放2個場次的演習給媒體採訪，分別是28日的彰化戰備道操演，以及30日位在屏東滿豐射擊場的「聯合灘岸殲敵作戰實彈射擊」；另外，海軍21日、22日在東部海域將先行進行戰備任務訓練，項目包括緊急出港、防空作戰操演、編隊及多重威脅演練、海空聯合反潛及反水面作戰、制空作戰實彈射擊等。

「鳳展專案」的F-16A/B戰機升級專案，共編列新台幣1296億元持續性預算，民國108年度預算約91.7億元；由漢翔與美國洛克希德馬丁（Lockheed Martin）公司人員進行升級，國軍現有的144架F-16A/B，計畫在112年全數升級為F-16V；國軍也同步向美採購66架F-16V。

鳳展計畫最大改良，是換裝AN/APG-83型的AESA雷達，可同時執行搜索、追蹤、並鎖定多個目標；另外改裝新式的任務電腦、座艙儀表、頭盔瞄準系統、電戰莢艙等，可搭配最新一代的AIM-9X響尾蛇飛彈，讓舊款F-16的戰力大躍進。

另外，由軍備局研製組裝、具備反裝甲火力的30公厘鏈砲型雲豹八輪甲車已正式投入量產284輛，預計112年生產完畢。30公厘鏈砲雲豹八輪甲車的砲塔是向美商Orbital ATK採購30公厘的MK44鏈砲，並裝設在國造的雲豹八輪甲車上，相較現行的40公厘榴彈機槍車型，30公厘的鏈砲射速快，並具備反裝甲火力。

而去年11月在高雄成軍的派里級雙艦，主要武器為76快砲、方陣快砲、標準一型飛彈及魚叉飛彈；並配置AN/SQQ-89反潛作戰系統、SQR-19拖曳式聲納、SQS-58艦首聲納。最大的特色就是「拖曳式陣列聲納」，最遠偵蒐距離長達130公里，不只可掌握陰影區（Shadow zone）動態，更是反潛利器。（編輯：林興盟）1080519