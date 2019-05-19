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蔡總統嗆郭台銘 為何工廠裡這麼多年輕人想不開

最新更新：2019/05/19 22:22
對於鴻海董事長郭台銘提到自己較懂年輕人，蔡總統19日參拜紫竹寺時表示，郭台銘要想想看，為何他的企業「在工廠裡面有這麼多年輕人想不開」。（中央社檔案照片）
對於鴻海董事長郭台銘提到自己較懂年輕人，蔡總統19日參拜紫竹寺時表示，郭台銘要想想看，為何他的企業「在工廠裡面有這麼多年輕人想不開」。（中央社檔案照片）

（中央社記者葉素萍台北19日電）鴻海董事長郭台銘說，總統大學開車上學，他騎機車送貨，較懂年輕人。總統蔡英文今說，台灣首富講這話，說服力較不強，郭董要想想，為何他企業工廠裡有這麼多年輕人想不開。

蔡總統今天南下高雄，陸續參拜內門紫竹寺、旗山天后宮。

媒體報導指，鴻海董事長郭台銘提到蔡總統大學時開車上學，當時他還在騎機車送貨，因此更可以知道年輕人跟民眾想要什麼。

蔡總統參拜紫竹寺，接受媒體訪問時指出，台灣的首富講這個話，「說服力可能比較不強」，倒是郭台銘要想想看，為何他的企業「在工廠裡面有這麼多年輕人想不開」。

她說，照顧年輕人方面，政府3年以來對年輕人的照顧不但將基本工資3度提高，加薪減稅有具體作法成果，社會住宅、長照、育兒育嬰照顧等措施都一一到位，「或許郭董事長經營事業不錯，但是照顧人民這件事情，我比較有專長」。

媒體也問到，這兩天台北市長柯文哲都在高雄，如何看待他到南台灣踩線。

蔡總統提到，近來常常聽到高雄市長講台北的事情，台北的市長到處走，但是，市長要到哪裡去，其實都是他們的權利，也是他們的自由，只是希望他們能夠記住最重要的是市政以及市民的期待。

媒體並詢問，國民黨主席吳敦義批評，國家機密法新制涉密人員出境管制拉長是「因人設事」。

蔡總統說，這個管制不僅是適用在馬政府時代官員，對於現在執政團隊也一樣適用，甚至於，她將來退任時也受管制的適用，所以，「沒有因人設事的問題」，而且職位愈高，涉密程度愈高，所以所受的管制期也會比較長。（編輯：林興盟）1080519

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