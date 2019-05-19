總統嗆廠內工人想不開 郭台銘：總統高度應在國政

鴻海董事長郭台銘（右2）19日走訪雲林縣，在安西府接受聯訪時表示，以總統的高度，應該是提出對國政的意見，但卻提出往生者當做競選議題。（圖取自facebook.com/TerryGou1018）

（中央社記者韋樞雲林縣19日電）總統蔡英文今天說，郭董要想想為何他的工廠內有那麼多年輕人想不開。鴻海董事長郭台銘反擊，總統的高度應該在國政，卻提出往生者當做競選議題，他只能說，他在廟裡面，老天會知道。

郭台銘先前曾說，總統唸大學時開車上學，他騎機車送貨，較懂年輕人。蔡總統今天在高雄參拜內門紫竹寺接受媒體訪問時指出，台灣的首富講這個話，「說服力可能比較不強」，倒是郭台銘要想想看，為何他的企業「在工廠裡面有這麼多年輕人想不開」。

郭台銘今天走訪雲林縣，在安西府接受聯訪時表示，以總統的高度，應該是提出對國政的意見，但卻提出往生者當做競選議題。他覺得，今天他既然在這裡，在廟裡面，老天爺會知道這件事情。

郭台銘指出，他還是年輕人在辛苦的時候，蔡總統的年輕世代跟他的年輕世代不一樣。所以他一定會優先照顧所有的年輕人，例如鴻海集團提供了「永齡希望小學」及「鴻海獎學鯨」。

他說，蔡總統並不了解年輕人在高中及大學時候的辛苦，因為她是開著汽車上課，那時候一輛汽車可以買一棟房子，所以要苦民所苦，但是她卻不了解，不了解就會講出不對的語言。

他再度強調，他在廟裏面，心正誠明，神明會保佑中華民國的未來。他一定會做好這個工作，他一定會當選。（編輯：蘇志宗）1080519