外銷訂單連6黑 貿易戰為轉正添變數

外銷訂單自2018年11月翻黑，至今已連續6個月負成長。（中央社檔案照片）

（中央社記者蔡芃敏台北20日電）經濟部公布4月外銷訂單金額376.6億美元，年減3.7%，連6月負成長。統計處說明，將進入接單旺季，下半年應該比上半年好，但美中貿易紛爭增添變數，外銷訂單是否能轉正成長越來越難預估。

經濟部統計今天公布4月外銷訂單金額376.6億美元，年減3.7%。統計處長林麗貞表示，全球景氣走緩，影響傳統貨品接單，加上半導體客戶持續去化庫存，讓接單動能不足。不過，智慧型手機、筆電及網通等資訊通信產品訂單增加，讓4月外銷訂單減幅縮小，比原先預估年減6.7%至9.2%之間，「數字好很多」。

林麗貞說，資訊通信產品外銷訂單金額達105.3億美元，創下歷年同月新高，年增3.3%，主要是智慧型手機、筆電及網路通信產品接單增加；電子產品、光學器材因需求放緩，年減分別達到4.6%、8.9%。

基本金屬製品、機械產品、塑橡膠製品，均呈現負成長，機械產品年減更達雙位數。林麗貞說，主因受全球景氣放緩及美中貿易紛爭影響，導致廠商對商品需求減少，連帶外銷訂單。

展望未來，林麗貞說，隨著美中情勢發展，恐怕會影響台灣接單成長動能。不過，高效能運算、5G、雲端伺服器、物聯網等新興應用持續拓展，有助於帶動新商機。

美國宣布在10日正式調高對中國輸美2000億美元商品加徵懲罰性關稅，緊接著13日正式公布第三波，即剩餘逾3000億美元中國輸美商品加徵關稅清單。

她說，3000億美元中國輸美商品加徵關稅清單中包含手機、筆電等產品，也是台灣主要外銷貨品，對台灣出口影響恐將擴增。

林麗貞說，時序將進入接單旺季，下半年應該比上半年好，大部分廠商也看好下半年景氣。不過，美中貿易紛爭，為全球景氣增添變數，是否影響整體經濟，經濟部密切觀察中，廠商也已預備好因應措施。

統計處預估，5月外銷訂單370億美元至380億美元間，預估年減7.6%至10%。（編輯：張均懋）1080520