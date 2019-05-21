太平島人道救援演練 救護車直上C-130後送台灣

海洋委員會海巡署21日在南沙太平島海域舉行「南援四號」人道救援演練，重大傷患在南沙醫院接受檢查後，為避免多次搬運造成二次傷害，直接以加護型救護車開進空軍C-130運輸機，後送國軍高雄總醫院治療。中央社記者張皓安攝 108年5月21日

（中央社記者徐薇婷南沙太平島21日電）海巡署協同多個部會今天在南沙太平島海域展開人道救援演練，首次完成救護車直上空軍C-130運輸機後送傷患返台作業。海巡署希望未來與周邊國家合作人道救援。

海洋委員會海巡署今天會同交通部、國防部、外交部、衛生福利部及國搜中心等機關，在南沙太平島海域舉行「南援四號」演練，驗證台灣在南海救援能力，並貫徹總統蔡英文在105年所宣布，要將太平島打造成人道救援中心的政策。

海洋委員會海巡署21日在南沙太平島海域舉行「南援四號」人道救援演練，模擬小型客機迫降太平島海域，與漁船發生擦撞，海巡署出動無人飛行載具搜尋落海人員，並精準投放救生圈給落海人員。中央社記者張皓安攝 108年5月21日

今天的演練預想一架外籍小型客機，迫降於太平島東北方5海里的海域，迫降過程中擦撞1艘漁船，機上25名乘客及機組員，有1人死亡，2人重傷，漁船上的12人有3名船員輕傷。

演練過程派出4艘艦艇、2架飛機以及4架無人機（UAV），參演人員利用無人機高空觀測、巡航快速與視野寬廣的優勢，迅速偵蒐及辨識落海人員位置，並拋擲救生圈救助落海人員。

傷患被抬上岸後，在碼頭邊接受緊急醫療處置，隨後即刻被送往太平島南沙醫院醫治。其中1名重傷患者，由於傷勢嚴重不宜搬動，直接由救護車載上空軍C-130力士型運輸機，連人帶車從太平島起飛，送往國軍高雄總醫院。

海巡署長陳國恩表示，為了提升太平島救援能量，海巡署今年初為島上醫療人員購置第一輛加護型救護車，以利緊急救援及醫治傷患。

海洋委員會海巡署21日在南沙太平島海域舉行「南援四號」人道救援演練，模擬小型客機迫降太平島海域，與漁船發生擦撞，海巡署艦艇噴灑水柱，協助漁船滅火。中央社記者張皓安攝 108年5月21日

海洋委員會海巡署21日在南沙太平島海域舉行「南援四號」人道救援演練，模擬小型客機迫降太平島海域，海巡署出動多功能小艇前往迫降客機地點接駁落難人員。中央社記者張皓安攝 108年5月21日

海洋委員會海巡署21日持續在南沙太平島海域舉行「南援四號」人道救援演練，模擬小型客機迫降太平島海域且與漁船發生擦撞意外，救難人員在海面以長背板固定落海受傷人員後，再行接駁上船。中央社記者張皓安攝 108年5月21日

海洋委員會海巡署21日在南沙太平島海域舉行「南援四號」人道救援演練，醫護人員在南沙碼頭成立救護站，衛福部國家級災難醫療救護隊也到場協助，將傷患以救護車送往南沙醫院接受診療。中央社記者張皓安攝 108年5月21日

海洋委員會海巡署21日在南沙太平島海域舉行「南援四號」人道救援演練，模擬小型客機迫降太平島海域，海巡署出動多功能小艇接駁落難人員上岸。中央社記者張皓安攝 108年5月21日

海洋委員會海巡署21日在南沙太平島海域舉行「南援四號」人道救援演練，模擬小型客機迫降海面且與漁船發生擦撞，海巡署並出動4架無人飛行載具加入搜救演練，以巡航快速、制高觀測、視野寬廣優勢，協助辨識落海人員位置。中央社記者張皓安攝 108年5月21日

他表示，這次救護車首次投入演練，目的是要驗證島上醫療後送機制的能量。陳國恩說，有些傷患可能傷勢嚴重，不適合二度搬運，目前機制能讓患者在碼頭接受緊急處置後，就抬上救護車，並直接駛入空軍運輸機機艙，能夠在不移動傷患的情況下，將傷患運送至本島醫院救治，縮短救援時間。

不過，C-130力士型運輸機從太平島飛抵台灣本島，航程需時約3個半小時，如果傷患傷勢嚴重恐不利醫治。

在答覆媒體記者相關問題時，陳國恩透露，未來的確希望能跟周邊國家共同合作並演練，以利人道救援行動。他表示，「救難、救援是普世價值，全世界都一樣」，只要有助合作的事，政府都會努力來做。

由於中國在南海動作頻頻，前來太平島採訪的外籍記者詢問，台灣是否計劃在島上興築軍事設施，陳國恩回應指出，蔡總統宣示將太平島打造成救援中心及運補基地，台灣善盡國際責任，並強調，只要有助提升太平島救援能量的事情，政府都會去做。

海巡署官員表示，南海為國際海域，各種船舶都可能從這裡經過，但也不排除發生空中事故的可能性，因此次演練首次加入「客機迫降」的設定，以驗證台灣在此海域處理「複合型」事故的人道救援能量。

太平島地處南海南沙群島北部中央，是南沙諸島中面積最大的天然島嶼，與高雄港相距860海浬，為中華民國轄境最南處，面積0.51平方公里，約70座足球場大。島上擁有天然淡水資源、103種原生植物、飼養狗、羊、雞等家禽、並種植30多種經濟作物，包含蘆薈、高麗菜、秋葵、地瓜等。

南沙醫院為島上唯一一間醫院，24小時維持資深醫師及護理師各一名執勤。柴油發電是島上電力主要來源，太陽能發電目前只占總發電量約10%。（編輯：郭無患）1080521

海洋委員會海巡署21日在南沙太平島海域舉行「南援四號」人道救援演練，模擬小型客機迫降太平島海域且與船隻發生擦撞意外，醫護人員並在南沙碼頭成立救護站，協助傷者檢傷分類，送南沙醫院治療。中央社記者張皓安攝 108年5月21日

海洋委員會海巡署21日在南沙太平島海域舉行「南援四號」人道救援演練，模擬小型客機迫降海面並與漁船發生擦撞意外，傷者陸續送往南沙醫院接受治療。中央社記者張皓安攝 108年5月21日