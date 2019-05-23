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外資連14賣 台積電市值跌破6兆

最新更新：2019/05/23 18:04

（中央社記者張建中新竹23日電）外資今天持續賣超台積電與鴻海，衝擊兩公司股價同步重挫，台積電市值跌破新台幣6兆元關卡，鴻海市值跌破1兆元大關。

美國制裁華為風暴延燒，矽智財廠安謀(ARM)決定暫時停止與華為各式授權合作與支援，引發市場疑慮升高，重創國際股市，台股在外資大舉賣超110.25億元，指數終場收在10308.37點，大跌148.85點。

據統計，外資今天賣超台積電2萬6886張，賣超數量僅次於富邦VIX的3萬4603張；外資已連續14個交易日共賣超台積電15萬8621張。

外資今天也賣超鴻海2萬84張，已連續8個交易日共賣超鴻海9萬5167張。

外資賣超台積電14個交易日，台積電股價跌了35元，市值縮水9075億元。外資賣超鴻海8個交易日，鴻海股價跌了9.7元，市值縮水1344億元。

台積電在外資賣超衝擊下，股價表現疲弱，終場收在230元，跌8元，跌幅達3.36%，市值單日縮水2074億元，跌破6兆元關卡，滑落至5.96兆元。

鴻海今天股價也是開低走低，終場收在71.5元，跌2.5元，跌幅3.38%，市值單日縮水346億元，跌破1兆元大關，滑落至9912億元。

台積電企業訊息處資深處長孫又文表示，經過內部調查，及國外法律事務所評估，因可符合法規，不會改變對華為出貨計畫，不僅第2季營運目標不變，下半年也可強勁成長，全年成長目標同樣維持不變。（編輯：黃國倫）1080523

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