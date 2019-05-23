中華電台灣大不賣華為新機型 電商momo採觀望態度

（中央社記者江明晏台北23日電）Google未來恐停止供應華為Android作業系統更新和軟體，中華電信、台灣大哥大確定將停賣新機型，momo電商是否跟進，富邦媒董事長林啟峰今天表示，身為通路商，目前採取觀望態度。

中美貿易戰延燒，美方禁止華為技術公司與美國企業往來禁令，Google未來恐停止供應華為安卓（Android）作業系統更新和軟體，儘管此禁令暫時放寬管制90天，後續仍有隱憂。

海內外對華為行動接棒演出，英國電信集團（BT Group）旗下行動通訊巨擘EE公司，在22日宣布暫緩推出華為5G手機，伏德風（Vodafone）也宣布暫停華為Mate 20X手機預購。

台灣大哥大今天攜手momo舉辦記者會，台灣大哥大總經理林之晨今天受訪時表示，各家電信商做法大同小異，台灣大將會停止銷售華為新機型，但舊機型是否會進貨，還在研究中。

momo電商也有銷售華為手機，是否考慮停止引進新機或新機型，富邦媒董事長林啟峰表示，身為通路商，目前是採取觀望評估的態度，還要看事情的發展再做決定，也會看消費者需求，不過如果出現客訴問題，momo身為B2C電商，也會負起比較多的責任。

中華電22日表示，往後不會再進貨華為的新手機，直到架上舊款手機賣完為止，但如果相關問題解決後，再來考慮。

遠傳先前回應，已在架上銷售的華為手機將持續銷售，但現階段將不再引進華為新品進行銷售，今天也補充，「對於華為新機，為顧及消費者需求，如果沒有Google Mobile Service ，遠傳將不會販售」。

台灣之星則表示，目前架上華為銷售機種銷售中。亞太電信表示，已在架上銷售的華為手機，目前仍持續銷售，但新品部分，將依照原廠規劃再另行公告；至於舊機款，如果銷售完畢，將視市場需求而決定。（編輯：蘇志宗）1080523