柯文哲：核食比照美歐 尋求日挺台入CPTPP

（中央社記者梁珮綺東京24日專電）台北市長柯文哲今天與日本自由民主黨代理幹事長萩生田光一早餐會，雙方觸及核食進口議題。柯文哲說，台灣應比照美國或歐盟標準，同時表達尋求日本支持台灣加入CPTPP想法。

柯文哲多次主張日本核災區食品進口應解禁，他上午與萩生田光一早餐會時，雙方觸及核食議題。他詢問萩生田光一，上次到台灣是什麼時候；對方表示，去年3月曾到台灣與總統蔡英文會面，如今台灣公投通過反核食進口，若未解禁，很難再前往。

會後，柯文哲接受媒體聯訪時指出，萩生田光一在會中向他抱怨，指其在日本國會裡的立場相當親近台灣，常替台灣發聲，例如力挺台灣加入世界衛生組織（WHO）等，結果台灣禁止日本福島縣等周遭縣市食品進口，「福島食品事件讓他們這些人都灰頭土臉」。

柯文哲轉述，萩生田光一在會中闡明立場，認為沒有要求台灣對日本特別好，只是要求按照美國與歐盟標準即可，但萩生田光一「抱怨他是日本最友台議員，結果弄得他左右為難」。

對於萩生田光一的抱怨，柯文哲表示，他立刻向對方說「不要緊，你來台灣，我保證請你吃飯」；在福島縣周遭縣市食品進口議題，他也贊成檢驗應比照美國與歐盟標準，「套句小英總統昨天講的話，It’s science」，強調科學問題、科學解決，「台灣要跟國際接軌，用國際標準就好」。

柯文哲說，他也向對方表達尋求日本支持台灣加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）想法，並指台灣在2018年經濟政策最大敗筆是沒有趁勢加入。

他表示，台灣並非所有的自由貿易協定都可以簽訂，但CPTPP只要日本願意支持，台灣再努力一點，很容易進去，「台灣總是要活下去，2018年台灣在經濟政策上最大敗筆，就是沒有趁勢加入CPTPP」。

早餐會除台灣媒體關注，日本媒體NHK（日本放送協會）、共同通訊社、日本經濟新聞、日本電視台也前往採訪。日本電視台記者關心柯文哲是否參選2020年總統，以及若當選，台灣的兩岸政策是否會改變。

對此，柯文哲說，他是台灣政治人物中對日本相當友好者，但他不回答當總統等相關假設性題目，只能強調國家戰略不會輕易改變，即「親美日友中」，重申台灣與美國、日本價值觀接近，自然同盟，但也不會對中國大陸惡言相向。

與萩生田光一早餐會後，柯文哲將拜會日本首相安倍晉三胞弟、眾議員岸信夫與東京都知事小池百合子。他說，他與岸信夫見過多次面，人與人之間有交流才有善意，有善意才能促進交流；外交本來就是靠累積，有問題時才能商量如何應付。

他表示，他是台北市長，到東京拜訪一定要拜碼頭；上次訪日也有拜會前知事，拜會小池百合子屬於正常城市外交，而外交目的就是培養善意。

柯文哲23至26日赴日，參訪東京、富山、福島、宮城4城市，除應駐日代表謝長廷之邀出席2019台日觀光高峰論壇，將拜會岸信夫與小池百合子等政要、爭取支持台北市舉辦2030亞運，以及了解日本能源政策。

而謝長廷昨晚也表示，禁止核災區食品進口一事在台灣是意識形態、政治問題，現在仍禁止的都是與日本交情不好的國家。（編輯：戴光育）1080524