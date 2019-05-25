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北部萬安演習27日登場 首度推播飛彈預警簡訊

最新更新：2019/05/25 11:28
雙北、桃竹地區及基隆市、宜蘭縣將在27日下午舉行萬安42號演習，其中模擬飛彈來襲避難措施的空中威脅告警系統，預警範圍將擴及全台，屆時訊息會推播至民眾手機。（中央社檔案照片）
雙北、桃竹地區及基隆市、宜蘭縣將在27日下午舉行萬安42號演習，其中模擬飛彈來襲避難措施的空中威脅告警系統，預警範圍將擴及全台，屆時訊息會推播至民眾手機。（中央社檔案照片）

（中央社記者王承中台北25日電）雙北、桃竹地區及基隆市、宜蘭縣將在27日下午舉行萬安42號演習，去年首次在中南部實施、目的在模擬飛彈來襲避難措施的空中威脅告警系統，今年也將預警範圍擴及全台，屆時這項訊息將推播至民眾手機。

國防部指出，108年「軍民聯合防空（萬安42號）演習」將在27日至30日舉行，區分北、中、南、東部、澎湖、金門、馬祖等7個地區，採有預告、分區同時段方式，在下午1時30分至下午2時實施。

針對演習的特點，國防部表示，這次萬安演習結合國軍年度「漢光35號演習」期程辦理，並運用「警報聲號」、「災防告警系統（PWS）」及「空中威脅告警系統」等方式預警，目的在強化民防人力及交通管制、防空疏散、災害救援，也能有效驗證備援機制。

另外，去年首次在中南部實施的空中威脅告警系統測試，今年預警範圍拓展至全台灣，目的在模擬飛彈來襲的避難措施，屆時這項訊息將推播至民眾手機。

國防部提醒，演習期間實施人車管制，若有違反管制規定者，將依民防法裁罰，處新台幣3萬元以上、15萬元以下罰鍰。國防部舉例，日前有民眾在萬安演習時穿著「恐龍裝」逛街，事後遭裁罰6萬元，呼籲民眾勿以身試法。

北部地區將在27日演習，範圍包括宜蘭縣、基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣；南部及金門地區將在28日演習，範圍包括台南市、高雄市、屏東縣、金門縣。

東部及馬祖地區29日演習，範圍包括花蓮縣、台東縣、連江縣；中部及澎湖地區30日演習，範圍包括苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、澎湖縣。演習時間均為下午1時30分至下午2時。（編輯：郭萍英）1080525

北部地區將在27日演習，範圍包括宜蘭縣、基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣。圖為2018年北區萬安演習模擬飛彈攻擊情況。（中央社檔案照片）
北部地區將在27日演習，範圍包括宜蘭縣、基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣。圖為2018年北區萬安演習模擬飛彈攻擊情況。（中央社檔案照片）
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