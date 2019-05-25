北美事務委員會正名 涉外人士：3個首次意義重大

（中央社記者溫貴香台北25日電）北美事務協調委員會已正名為台灣美國事務委員會，涉外人士今天表示，這意義重大，有3個首次，包括將台灣及美國放入機構名稱、兩國斷交後首次雙方國安顧問會晤、首次台美共同與邦交國官員會晤。總統府表示，更是台美關係更加緊密的最好見證。

「北美事務協調委員會」（Coordination Council for North American Affairs，CCNAA），正式更名為「台灣美國事務委員會」（Taiwan Council for US Affairs，TCUSA）。

總統府發言人黃重諺上午發布新聞稿表示，在「台灣關係法」立法40週年的此刻，台灣辦理美國事務的代表機構能在雙方共同協調與努力下正式更名，意義重大，更是台美關係更加緊密的最好見證。

黃重諺說，美國政府是台灣在國際上最重要的盟友，近年來更在區域和平及印太安全等議題上密切合作，雙邊關係不斷提升，彼此在全球與區域的重要議題上建立緊密夥伴關係。

他表示，過去這段期間，無論在國防安全或國際參與，美國政府都給予台灣強有力的支持。而在國會部門或政策社群所展現對台灣的支持，更是達到一個新高點，對此，政府表達感謝之意。

黃重諺說，作為美國的重要盟友與國際社會一員，台灣也將持續與美方發展更為堅實的合作關係，共同致力於區域安全、穩定與福祉。

熟悉國安事務的涉外人士表示，這次正名有3個「首次」意義重大，首次將台灣及美國放入機構名稱；兩國斷交後首次雙方國安顧問會晤；首次台美共同與邦交國官員會晤。

該人士表示，北協的正名並不是象徵性的個別事件，而是近來台美在各領域上關係快速進展的一部分。尤其最近包括美國總統川普在白宮會見台灣的友邦元首、國務院官員要求南太國家重視對台邦交，以及美國近期諸多友台行動，例如軍艦通過台海，對中國的軍事威脅進行戰略嚇阻，還有國會各項支持台灣的重要法案（外委會支持台灣參與WHA法案、2020國防授權法）等。

涉外人士表示，這背後的共同原因都指向，過去3年來，台灣政府在處理兩岸跟國際事務上的路線前瞻與高度穩健，受到美方的肯定、信賴，也因此不論行政、立法、政策圈友台氣氛日益濃厚，更讓這樣的氣氛成為具體支持台灣的各項行動。雙方日漸緊密的互動，更展現台美已成「實質夥伴」，美國已視台灣為印太戰略重要盟友。（編輯：楊玫寧）1080525