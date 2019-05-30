國軍任職半年擬可育嬰留職停薪 年約千人受惠

行政院會後記者會30日在行政院新聞中心舉行，行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）（左2）主持，衛福部長陳時中（右2）、教育部次長范巽綠（右）、國防部副部長沈一鳴（左）出席。中央社記者吳翊寧攝 108年5月30日

（中央社記者顧荃台北30日電）行政院會今天通過放寬國軍申請育嬰留職停薪規定，由現行規定任職滿1年可申請，放寬至任職滿6個月即可申請，估計每年約有800到1000名軍官士官可受惠，法案後續送立法院審議。

行政院長蘇貞昌在院會中表示，本次修法有助於鼓勵軍人生育。其實為了養育兒女，有時不一定要中斷職涯或全然離開職場，請人事總處、勞動部、衛福部等相關部會，持續主動積極就業務職掌盤點各項可行作為，思考不一定要修法，可以藉由制訂或修改行政命令等更為簡便的方式，從公部門做起，致力營造更具彈性、更友善的育兒環境，平衡工作與家庭關係。

行政院會今天通過「陸海空軍軍官士官任職條例」與「陸海空軍軍官士官考績條例」修正草案。

國防部資源規劃司司長白捷隆出席院會後記者會時表示，本次修法主要配合性別工作平等法等規定，以及配合政府鼓勵生育與育嬰留職措施，並保障考績受考人權益。

白捷隆表示，現行規定國軍申請育嬰留職停薪須任職滿1年，草案修正為6個月；並增訂與收養兒童共同生活者，也可申請留職停薪。

國防部軍政副部長沈一鳴指出，草案新增規定，若軍人有領養3歲以下小孩、且任職滿6個月也可以申請育嬰留職停薪；此次修法也配合修正考績相關規定。

白捷隆說明，現行規定國軍須在年度內連續任職達6個月，才能另予考績，導致有人可能因為留職停薪產生年資中斷，雖年度任職累計超過6個月，也無法辦理另予考績。草案修正為，若有育嬰留停等特殊情形，可不用連續，年度累計滿6個月即可。

此外，其他的修正重點，白捷隆說，包括將撤職屆滿一年可申請復職的規定，修正為停止任用期間屆滿可申請復職；並增訂軍官、士官於戰鬥戰備及參加重要演習或正服行特別勤務，不得調任軍事單位以外機關（構）任職的規定。（編輯：楊凱翔）1080530

國防部副部長沈一鳴30日出席行政院會後記者會，回答媒體提問。中央社記者吳翊寧攝 108年5月30日