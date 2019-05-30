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擊斃駕車拒捕竊賊 員警張景義無罪確定

最新更新：2019/05/30 11:43
員警張景義（圖）6年前圍捕竊嫌時開槍，導致竊嫌身亡，一、二審均獲判無罪。檢察官不服提起上訴，最高法院30日予以駁回，張景義無罪確定。（中央社檔案照片）
員警張景義（圖）6年前圍捕竊嫌時開槍，導致竊嫌身亡，一、二審均獲判無罪。檢察官不服提起上訴，最高法院30日予以駁回，張景義無罪確定。（中央社檔案照片）

（中央社記者蕭博文台北30日電）員警張景義開槍導致駕車拒捕竊嫌身亡，一、二審均獲判無罪。檢察官不服提起上訴，最高法院認為檢察官上訴不符速審法規定，今天予以駁回，張景義無罪確定。

全案起因於黎姓竊嫌民國102年8月13日在新北市中和區拒絕受檢，遭新北市警方追趕。黎男一路駕車至台北市西門町，轉往成都路、捷運6號出口方向逃逸，並將車開上人行道。

當時任職台北市警察局萬華分局漢中所的張景義加入圍捕，掏槍喝令「停車、下車」，黎男不肯就範。張警見黎男突然加速移動，朝輪胎連開二槍，子彈貫穿擋風玻璃擊中黎男腹腔。

黎姓男子送醫不治，案經多次調查，台北地檢署認為，張景義開槍當下黎姓男子正準備倒車離開，未達急迫情況，張警開槍有過失責任，依業務過失致死罪嫌起訴。

一審台北地方法院認為，當時情況急迫、刻不容緩，張警開槍符合警械使用條例規定，並已注意比例原則、勿傷致命部位，無過失可言，判決無罪。

案經上訴，二審台灣高等法院認為，張景義開槍前喝令黎姓男子停車，但黎男不從並倒車，張警才掏槍射擊，而案發地人潮洶湧，黎男在人行道上倒車，已是妨害公眾往來安全罪的現行犯，張警情急之下開槍阻止，無違警械使用條例，維持無罪判決。

由於張景義一、二審均獲判無罪，依刑事妥速審判法規定，除非判決適用法令牴觸憲法，或判決違背司法院解釋、判例，檢察官才能提起上訴。最高法院認為，檢察官上訴第三審並未指出原判決違背什麼判例、解釋，因此予以駁回。（編輯：陳俊碩）1080530

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