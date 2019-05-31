兩岸政治協議須雙審議及公投 學者：最低門檻

立法院會31日三讀通過兩岸人民關係條例增訂第5條之3，兩岸簽署政治協議協商前須經國會同意，協商後要再經國會審議，最後經全國性公投通過後，才能簽署、換文。（示意圖／中央社檔案照片）

（中央社記者繆宗翰台北31日電）立法院會今天三讀通過兩岸條例第5條之3條文修法，未來兩岸協商簽署政治協議應經國會「雙審議」及公投通過。學者分析，這是最低限度的防衛門檻，但有助國內凝聚最大公約數。

立法院會今天三讀通過兩岸人民關係條例增訂第5條之3條文，明定兩岸協商簽署政治協議，應經國會「雙審議」，並舉辦全國性公民投票通過後，才能簽署、換文。上述條文將由總統公布生效。

台灣智庫諮詢委員董立文下午接受中央社記者訪問時認為，這項措施是最低限度的防禦門檻，過去不論是前總統馬英九、中國國民黨主席吳敦義都曾提出兩岸政治性協商，必須經過2300萬人民監督與同意的類似的主張，因此相信是國內主流民意。

他表示，這次修法在兩岸關係上也有明確政治意涵，就是告訴北京當局，台灣是個民主國家，台灣2300萬人有權決定自己的未來。

兩岸政策協會秘書長王智盛下午受訪時則認為，未來不論誰執政，朝野處理兩岸政治性議題，必須一致面對北京，對於涉及兩岸未來的重大議題，不論談判過程、結果，都應在制度面囊括更多民意監督與共識，這樣才能爭取台灣民眾的最大公約數與利益。

他表示，政府在短時間內陸續通過國家機密保護法、兩岸條例5之3條等涉及國家安全的法律修正，更符合現在兩岸交流安全需求。

不過，董立文警告，自從北京推出「習五條」後，便開始動員台灣團體、人士進行「民主協商」，且不涉及簽署「協議」，這次修法無法因應上述情況。「假設未來推出兩岸和平宣言，這算不算『政治協議』，假如不算，是不是就不需要經過監督程序」。

董立文指出，如何判定「民主協商」樣態，以及附和中共統一方案是否涉及違法、背叛國家，難度會相對高。因此，他建議相關管制措施應逐步推行，第一階段或許可以先從在職、離職公務人員做起。

王智盛則指出，假設未來兩岸關係改善或政黨輪替，兩岸隨即會碰觸到非政治性協議，但「兩岸協議監督條例草案」仍遲遲未通過，顯示相關監督機制仍是空白的。如今，政府既已完備政治性協議監督機制修法，朝野政黨都有責任去填補非政治性協議監督機制的空缺。（編輯：周慧盈/林克倫）1080531