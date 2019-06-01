川普關稅威脅墨西哥 美股跌354點週線連6黑

（中央社記者尹俊傑紐約31日專電）美中貿易戰升溫之際，美國總統川普無預警揚言對墨西哥貨品加徵關稅，重創投資人信心。美股今天賣壓沉重，道瓊工業指數下挫354點，週線連6黑，陷入8年來最長週線跌勢。

川普昨天揚言，6月10日起對美國從墨西哥進口所有貨品加徵5%關稅，直到墨西哥設法阻止非法移民經美墨邊境進入美國為止。關稅稅率逐月攀升5個百分點，若墨西哥無法滿足白宮要求，稅率將於10月1日升至25%。

川普政府為迫使中國改變不公平貿易行為，已對2500億美元中國貨品加徵25%關稅。美中貿易談判陷入僵局同時，川普開闢新戰線，關稅大棒揮向與美國經貿關係密切的墨西哥，恐損害美國消費支出與經濟成長，原本就脆弱的投資人信心再受打擊。

美股在多重利空壓境下開低走低，道瓊工業指數終場下挫354.84點，跌幅1.41%，收在24815.04點。標準普爾500指數下跌36.8點，跌幅1.32%，收在2752.06點。以科技股為主的那斯達克綜合指數下挫114.57點，跌幅1.51%，收在7453.15點。

3大指數5月表現疲弱，月線跌幅都超過6.5%，創去年12月以來最糟單月表現。

在聯邦準備理事會（Fed）暫停升息、美國首季經濟成長3.2%帶動下，美股1至4月表現威猛，累積雙位數漲幅。隨著國際貿易情勢丕變，美股由盛轉衰，道瓊指數週線連6黑，拉出2011年以來最長週線跌勢，年初以來漲幅只剩6.4%。

更令投資人不安的是債市行情。美國公債殖利率曲線已反轉（或稱倒掛），短天期公債殖利率高於長天期公債殖利率，部分投資人一向將此視為經濟衰退前兆，如今長短天期公債殖利率差不斷擴大，加深投資人憂慮。

公債殖利率與價格走勢相反，殖利率降低意味較為穩當的債券投資需求攀升。美國10年期公債殖利率今天一度降至2.139%，創2017年9月以來新低，並寫下2015年以來最大單月降幅。

公債殖利率和市場利率密切相關，隨著美債殖利率走低，銀行業存放款利差縮小，銀行股近期深受打擊。美國銀行（BofA）、花旗集團（Citigroup）今天股價跌幅都超過2%。

汽車股走勢深受貿易局勢左右，生產高度仰賴墨西哥的通用汽車（GM）與福特（Ford）股價分別重挫4.25%、2.3%，月線跌幅擴大到14%、8.9%。

川普關稅威脅也重創風行美國的墨西哥啤酒品牌。擁有可樂娜（Corona）的星座品牌公司（Constellation Brands）股價大跌5.8%，創1月以來最大單日跌幅。

美墨貿易局勢牽動市場人心之際，美中貿易戰也延燒不止。華府5月以中國出爾反爾為由，對2000億美元中國貨品加徵的關稅稅率從10%調高到25%；北京不甘示弱還擊，對600億美元美國貨品加徵的關稅稅率如期從台北時間6月1日起調升，最高達25%。

美股5月一片「綠油油」，全球其他主要股市表現也好不到哪裡去。道瓊歐洲600指數5月重挫5.7%，創2016年1月以來最大單月跌幅；港股恆生指數大跌9.4%，上海證券交易所綜合股價指數拉回5.8%，創去年10月以來最差單月表現。（編輯：周永捷）1080601