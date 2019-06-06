關鍵基礎設施演習 7月起擴大舉辦

行政院國土安全辦公室6日表示，針對醫院、銀行、科學園區等關鍵基礎設施舉行的災害及防恐演習，今年7月起將擴大舉辦。圖為5月萬安42號演習，新北市警局出動警犬搜救與偵防災害現場。（中央社檔案照片）

（中央社記者顧荃台北6日電）行政院國土安全辦公室每年都針對醫院、銀行、科學園區等關鍵基礎設施舉行災害及防恐演習，今年7月起將擴大舉辦，到10月止將連續舉辦15場兵棋演習，並新增桌上推演。

國土辦表示，104年起每年都針對關鍵基礎設施進行演習，今年擴大舉辦，6月起新增舉辦5場桌上推演，7月到10月則將舉行15場兵推。

國土辦指出，演習將用「全災害」的方式進行，模擬關鍵基礎設施遭遇天災、網路攻擊、人為疏失、極端暴力攻擊或恐怖攻擊等各種情況；除了針對各種狀況模擬應變，平常的預防、整備，與災後復原，都納入演習範圍。

國土辦說，今年除了場次增加，演習進行時也擴大邀請同性質關鍵基礎設施共同觀摩與探討問題，例如某個科學園區辦理演習，將找竹科、中科、南科等共同參與，每場兵推都會有上百人參加。

至於兵推的地點、參與單位與時程，國土辦表示，這牽涉關鍵基礎設施的維安工作，一向不對外界公布。

依行政院訂定的「國家關鍵基礎建設安全防護指導綱要」，分為水資源、通訊傳播、交通、銀行與金融、緊急救援與醫院、中央與地方政府機關、高科技園區等八大功能領域。（編輯：黃國倫）1080606