美印太司令部再邀台灣與會 海軍陸戰隊旗上台

國太平洋區陸戰隊5日在推特貼出印太司令部司令戴維森上將致詞照片，他所站的講台上清楚可見中華民國海軍陸戰隊隊旗。（圖取自美國國防部網頁）

（中央社台北9日電）美國太平洋區陸戰隊5日在推特貼出印太司令部司令戴維森上將致詞照片，他所站的講台上清楚可見中華民國海軍陸戰隊隊旗，台灣再次受美軍邀請，參與在夏威夷舉辦的重要軍事研討會。

美軍印太司令部3日到6日在夏威夷總部舉辦太平洋兩棲領導人研討會（the Pacific Amphibious Leaders Symposium,PALS-19），根據太平洋區陸戰隊（Pacific Marines）推文，來自印度太平洋地區20多個軍方盟友的資深將領參加第5屆PALS，討論並提升印太地區人道援助與天災救助能力。

太平洋區陸戰隊官方推特貼出戴維森上將（Admiral Phil Davidson）等人致詞的多張照片，講台上明顯可見有青天白日徽的中華民國海軍陸戰隊隊旗。

PALS於2015年開始舉辦，當時台灣獲邀參與，那次也是美國首次邀請台灣與會、觀摩演習，讓國軍有機會和區域國家增進認識與合作。

台灣今年代表出席的是三軍聯訓基地指揮官劉爾榮少將，根據太平洋區陸戰隊4日推特照片，他在研討會後的大合照中排在第一排中間，身旁就是美軍將領。

美國第三陸戰隊遠征軍指揮官克拉迪（左）也公開與劉爾榮少將互動的照片。（圖取自dvidshub.net）

此外，美國第三陸戰隊遠征軍指揮官克拉迪（H. Stacy Clardy）也公開與劉爾榮少將互動的照片，其中一張兩人互換禮物。克拉迪目前是駐沖繩美軍基地總指揮官。

中華民國海軍陸戰隊官員表示，早在2015年美軍太平洋司令部首度兩棲領導人研討會（PALS）時，台灣就曾獲邀參加，當時是由海軍陸戰隊99旅少將旅長劉豫屏代表參加。

他說，國軍跟美方的互動一直持續穩定進行，對於讓國軍可以多跟國際交流，陸戰隊樂觀其成。但詳細參與情形牽涉國家安全，不便透露。

戴維森上將4日致詞時指出，透過參與PALS等活動以及在印太多項雙邊與多邊演習分享經驗與學習，將加強在和平時期的合作、避免衝突並維持以規則為基礎的國際秩序，才能走向各國所倚賴的和平繁榮。

今年PALS期間，與會的兩棲部隊領導人、專家分享在人道援助與天災救助方面的見解、最佳實踐方式及近期經驗，強調以兩棲作業回應人道與天災援助的重要性。（編輯：林憬屏）1080609