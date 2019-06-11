高雄岡山積水30公分 台南成大路樹倒塌壓傷學生

（中央社記者王淑芬、楊思瑞、廖禹揚11日綜合報導）高雄市今天天氣不穩定，市府所在的鳳山區還略見陽光，但是北高雄岡山、阿蓮區一帶強降雨後，岡山平和路積水約30公分有如汪洋。台南地區上午雨勢一度相當驚人，造成市區的小東地下道積水達60公分，成功大學路樹倒塌壓到一名男學生，沒有生命危險。

上午9時30分一場又急又大的雨造成岡山市區內積水，省道旁的劉光雄醫院、第一銀行一帶騎樓積水，更嚴重的是平和路一整條道路就像汪洋，店家拉下鐵門防水，也有人忙著掃水；驟雨不停，水深到小腿，買菜的媽媽們涉水返家，路上有騎士受困、機車拋錨，只得冒雨牽著機車水中步行。

水利局說，岡山時雨量約62毫米，排水不及渲洩是導致積水的主因。從岡山市區到嘉興里嘉華路，沿路也有積水，嘉興路永新木業一也積水逾30公分。大型車疾駛而過，小汽車及機車都受波及，燕巢區台22線樹德科技大學前面，水深約20公分，一度只剩快車道能通行，慢車道封鎖管制。

嘉興里台19線高速公路涵洞下的積水到小腿，為免車行誤闖，工程人員拉起封鎖線站在水中央，警示禁止車行。一個上午，岡山、阿蓮到橋頭區都因強降雨有積水情形，部分地區還進入一級警戒。

高雄市長韓國瑜在市政會議後受訪表示，已指示水利局等單位儘速排除積水，擔心週末還會有豪大雨，指示水利系統全面警戒。水利局在今年初局盤整出68處易積水地區，由市政顧問李鴻源及專家協助把改脈改善。依水利局數據，有14處完成改善、15件招標中、19件施工中，另20件還在規劃設計中。

水利局副局長韓榮華指出，嘉興里台19線高速公路涵洞下的積水改善工程目前進度約5%，預計明年初完工。水利局會再檢討附近潭底里抽水機的效能，盼強化抽水功能，降低涵洞下積水的情形。

至於岡山平和里及岡山路淹水研判是排水斷面不足或有側溝阻塞。韓榮華說，午後雨勢減緩，積水都在雨停後一個小時內消退。

台南地區11日上午出現間歇性雨勢，仁德區太子路國道1號下方涵洞附近出現積水，車輛還可勉強通行。中央社記者楊思瑞攝 108年6月11日

經濟部水利署表示，台南市仁德區三爺溪排水水位高漲，籲請中華醫大周邊車輛先行撤離，以維安全。水利署也已分別馳援大型移動式抽水機，4台至南投縣南投市、1台至台南市麻豆區，加速抽除水及防範積淹水。

台南市區約從上午9時許開始出現明顯雨勢，有時雨勢來得又急又猛，許多來不及穿上雨衣的機車騎士被淋得一身濕。受到雨勢影響，市區不少地點出現積水，包括小東地下道出現約60公分深積水，雙向管制車輛進入，所幸沒有出現車輛誤闖受困的情況。

另外，東區裕義路南向單側車道積水，也由員警實施交通管制，封閉雙向車道。東區裕農路接仁德太子路口的國道1號下方涵洞，一度積水約30公分，車輛可減速通行。

台南市政府消防局在11時30分左右獲報，成功大學光復校區內有一棵約10公尺高的鳳凰木倒塌壓到學生。消防人員抵達現場後協助一名21歲的男學生脫困，隨後由救護車送往醫院治療。

初步了解，男學生是騎乘機車至機車道出口處時被倒下的樹壓住，樹木倒塌原因還有待進一步調查。（編輯：孫承武）1080611