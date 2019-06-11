太設創辦人章民強 拿不回SOGO抱憾離世

（中央社記者韋樞台北11日電）吒叱台灣建築界老前輩，太平洋建設總裁章民強10日過世，享嵩壽100。建築工程出身的老總裁經歷台灣經濟蓬勃年代，發明新工法扎實蓋房子，事業版圖從建築擴及金融百貨，但拿不回一手創立的SOGO百貨，成為他一生遺憾。

章民強追思會，將於6月14日下午2時在台北靈糧堂舉行。

章民強最後一次公開露面是2016年5月，當時他開心地為自家建案典禮倒香檳慶祝，神采奕奕；但太設10餘年來在太平洋SOGO百貨爭議中跌得不輕，與遠東集團總裁徐旭東和前太流董事長李恆隆等在法院纏訟多年，讓已屆高齡的章民強耗盡心力，但他面對衝突絲毫不退讓的毅力，也讓外界印象深刻。

曾長期擔任章民強特助的吳一芳觀察，當時章民強高齡80、90歲時，每天仍精神奕奕到辦公室，公事包內永遠放著SOGO案的各種文件，每天坐在案前研究，企圖找出有利之處，馬上和律師研究，這種精神與毅力不是一般年輕人可比擬。

章民強早在1949年之前就進入大陸工程，跟隨欣陸投控董事長殷琪的父親殷之浩一起工作，1949年隨政府來台灣，在大陸工程台北辦公室上班；隨後在1967年與太平洋電線電纜公司成員孫法民等人共創太平洋建設，成為現今太設的始祖，1979年太設掛牌上市。

當時台灣正值經濟起飛年代，章民強開始籌設百貨公司，1986年和日本崇光百貨簽約，正式成立太平洋崇光百貨；自此章民強從建設逐步擴大集團版圖，遍及營建、不動產服務、百貨、金融（太平洋證券）、休閒事業（翡翠灣娛樂）等6大事業群，整體資產在2000年時達到新台幣400億到500億元之多。

章民強工程背景出身，蓋房子要求很嚴格，早年太設趕上台灣經濟發展起飛年代，在當時還有很多稻田的台北東區精華地段蓋建築，包括忠孝東路4段216巷附近的華園社區、敦化南路的光武新村、台北君悅酒店、成功國宅、新店、大坪林一帶住宅，甚至包括馬祖北竿機場跑道等都是太設的作品。

章民強1978年興建新店公園新村時，即採用當時最新的現場預鑄工法，加快興建速度；1979年引進電熱模板技術代替傳統木板模板，可讓混漿從14天才能乾燥縮短到2天，創下68天內完成19層大樓結構的速度，北市成功國宅就是這個工法的產物。

吳一芳強調，章民強年輕時愛運動，特別愛打網球，還曾經擔任網球協會理事長，後來年紀漸長，改為游泳運動，晚年還由太太週末開車去翡翠灣泡溫泉，符合上海人所說的「水包皮」，再搭配多喝水的「皮包水」，飲食也特別控制，並利用零碎時間踮腳跟，配合全身放鬆和眉心舒展，達到抗老健身效果；再加上晚年鑽研SOGO案，燃起他的打拚精神，才能如此長壽。

雖然太設集團的規模不如從前，如今老總裁也走了，不過他的堅強、毅力、工程品質的嚴謹、以及老一輩企業家的創業打天下的精神與印象，始終烙印在太設每位年輕員工身上。（編輯：林淑媛/楊凱翔）1080611

章民強小檔案 1920年4月24日出生

學歷：上海華強工專畢業

經歷：

1949年隨國民政府來台

1967年創立太平洋建設公司

1985年成立太平洋房屋仲介公司，拿下台灣第一間房仲公司牌照

1987年與日本SOGO集團共創太平洋崇光百貨公司

1988年轉投資翡翠灣育樂公司，跨足休閒娛樂事業

1993年當選中華民國不動產協進會理事長