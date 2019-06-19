蔡總統：2020大選目標 總統勝選立委過半

（中央社記者顧荃台北19日電）總統蔡英文今天表示，2020大選的目標是「總統要勝選，立委一定要過半」；她代表民進黨參選總統，一定全力以赴，使命必達，完成2020總統大選的責任。

民進黨13日公布總統初選民調結果，蔡總統勝過前行政院長賴清德。民進黨下午召開中執會正式公告提名蔡總統參選2020總統大選，蔡總統並赴中央黨部發表談話。

蔡總統表示，黨內初選已經結束，下一個階段的挑戰將會更大，責任也會更艱辛，要集全黨之力完成任務。2020的挑戰不僅是民進黨前所未有的挑戰，也是台灣前所未有的挑戰，必須集結黨最大的戰鬥力量，包括黨的團隊、總統競選團隊、各立委競選團隊，做充分整合，集結最大競選能量，爭取最大的社會支持。

蔡總統也特別提到，一定要去了解、回應年輕世代的需求跟要求；現代的民主政治中，必須將聲量化為組織力量，也必須把組織力量化為聲量，這之中的關鍵就是年輕世代的力量，希望將來選戰跟執政過程能爭取更多年輕人支持，一起改造國家。（編輯：張均懋）1080619