更多編輯台推薦新聞：
專題／福衛七號深藏科學奧秘 7大關鍵問答解讀玄機
科技

專題／福衛七號深藏科學奧秘 7大關鍵問答解讀玄機

誓言打擊海洋垃圾 東協峰會通過曼谷宣言
國際

誓言打擊海洋垃圾 東協峰會通過曼谷宣言

專題／居民抗拒不是戲 精障者融入社會好難
生活

專題／居民抗拒不是戲 精障者融入社會好難

早安世界》單身婚育租金補貼 內政部：未設籍租賃處也適用
早報

早安世界》單身婚育租金補貼 內政部：未設籍租賃處也適用

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 重點新聞

韓國瑜台中造勢留垃圾 環保局：不清除可開罰

最新更新：2019/06/23 16:00

（中央社記者蘇木春台中23日電）高雄市長韓國瑜昨天在台中舉辦造勢活動，網友反映直到今天上午活動場地還留有大量垃圾。台中市環保局表示，公園區域已清理完成，私人地部分若不清除，可依廢棄物清理法開罰。

韓國瑜繼台北、花蓮、雲林之後，22日在台中市西屯區市政北二路與河南路三段的水利地等舉辦造勢活動，活動現場不只搭設大型舞台、轉播螢幕，還設有大型攤販區。

昨天造勢活動進行時，主辦單位不斷廣播呼籲參與者帶走垃圾，不少志工也來回穿梭清理環境。不過，有網友在臉書貼文附照片指出，造勢活動結束後至今天上午止，活動現場仍留有不少垃圾。

負責申請活動的台中市議員陳政顯受訪表示，攤位與場地規劃都是主辦單位處理，他已轉請主辦單位務必在今天清潔完畢；若有困難，會協助處理。

台中市政府環保局副局長陳宏益指出，造勢活動場地除使用水利地，還有部分是在小來公園用地。清潔隊上午已將公園區域清掃完成，私人土地部分也已通知地主及管理人清潔。

他表示，目前得知消息，私人地部分在下午已大致清理；若未依規定清除垃圾，可依廢棄物清理法開罰。（編輯：戴光育）1080623

延伸閱讀
韓國瑜批公投法被關鐵籠 籲政府挺中小企業政院駁韓國瑜 台南大地震張善政沒編200億救災
地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報