韓國瑜台中造勢留垃圾 環保局：不清除可開罰

（中央社記者蘇木春台中23日電）高雄市長韓國瑜昨天在台中舉辦造勢活動，網友反映直到今天上午活動場地還留有大量垃圾。台中市環保局表示，公園區域已清理完成，私人地部分若不清除，可依廢棄物清理法開罰。

韓國瑜繼台北、花蓮、雲林之後，22日在台中市西屯區市政北二路與河南路三段的水利地等舉辦造勢活動，活動現場不只搭設大型舞台、轉播螢幕，還設有大型攤販區。

昨天造勢活動進行時，主辦單位不斷廣播呼籲參與者帶走垃圾，不少志工也來回穿梭清理環境。不過，有網友在臉書貼文附照片指出，造勢活動結束後至今天上午止，活動現場仍留有不少垃圾。

負責申請活動的台中市議員陳政顯受訪表示，攤位與場地規劃都是主辦單位處理，他已轉請主辦單位務必在今天清潔完畢；若有困難，會協助處理。

台中市政府環保局副局長陳宏益指出，造勢活動場地除使用水利地，還有部分是在小來公園用地。清潔隊上午已將公園區域清掃完成，私人土地部分也已通知地主及管理人清潔。

他表示，目前得知消息，私人地部分在下午已大致清理；若未依規定清除垃圾，可依廢棄物清理法開罰。（編輯：戴光育）1080623