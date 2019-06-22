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韓國瑜批公投法被關鐵籠 籲政府挺中小企業

最新更新：2019/06/22 22:07
高雄市長韓國瑜（中）22日晚間到台中出席大型造勢活動，在太鼓陣及旗手開道下登台，感謝所有支持者熱情相挺。中央社記者蘇木春攝　108年6月22日
高雄市長韓國瑜（中）22日晚間到台中出席大型造勢活動，在太鼓陣及旗手開道下登台，感謝所有支持者熱情相挺。中央社記者蘇木春攝　108年6月22日

（中央社記者蘇木春、溫貴香22日電）高雄市長韓國瑜今天在台中市造勢，他批評民進黨把公投法關到鐵籠內、執政3年沒對外簽新的自由貿易協定，還籲政府挺中小企業。經濟部則表示，挺中小企業，政府一直有在做。

韓國瑜繼台北、花蓮與雲林之後，今天在台中市西屯區市政北二路與河南路三段的水利地舉辦造勢活動，昨天起陸續有支持者到場占位，攤販也進駐準備。今天上午起人潮車潮陸續湧入，警方中午12時起管制，因管制區涵蓋七期百貨商圈、台中國家歌劇院，適逢假日使交通大打結。

韓國瑜在前往造勢會場前，先到鎮瀾宮董事長顏清標的服務處，與顏清標、台中市副議長顏莉敏等人會面，不少支持者守在現場大喊凍蒜。

造勢活動今天下午3時開跑，各地社團、表演團體輪番上台，前台中市長胡志強與民意代表也都上台助講，晚間7時韓國瑜在太鼓陣及旗手開道陪同下進場。

韓國瑜致詞時表示，鄉親希望台灣不要再走向政治惡鬥，鄉親都是希望改變，很多人譏笑他不要一直辦造勢活動，少說話多做事，星期一到星期五，他專心高雄市政，假日參與造勢活動。

他說，民進黨已得到「權力中毒症」，公投法20多年前，是由前立委蔡同榮推動，他很尊敬對方為理想努力，但民進黨上週卻將公投法關到鐵籠內，離人民越來越遙遠。

民進黨立法院黨團書記長鄭運鵬晚間表示，只有權力中毒太深的人，才會當選市長不到半年，市政滿意度全國墊底，還要參選總統，請韓市長自己解釋一下。

提到中部的中小企業，韓國瑜呼籲政府相挺，他說，台灣中小企業有140萬家、勞工近900萬人，最近中美貿易大戰，民進黨執政3年對外未簽訂自由貿易協定，中小企業是經濟發展命脈，政府一定要挺銀行，銀行要挺中小企業，中小企業一定要挺員工。

另外，針對最近高雄市爆發登革熱，韓國瑜指出，西元2015年高雄爆發登革熱時，行政院前副院長張善政，在前總統馬英九指示下到高雄協助防疫，2016年美濃大地震，時任行政院長的張善政也到台南配合台南市政府救災，不能因政黨不同就抱著幸災樂禍態度，全台都是生命共同體。

韓國瑜感謝社會各界支持，他呼籲2020年這場選舉要團結，最後活動在大合唱「堅持」歌曲，與呼喊口號畫下句點。

對韓國瑜呼籲政府挺中小企業，經濟部官員表示，經濟部已有外銷貸款優惠信用保證方案，協助中小企業拓展海外市場，對於中小企業融資需求，經濟部一直有在做。（編輯：吳佳穎）1080622

高雄市長韓國瑜22日晚間到台中市出席大型造勢活動，下午起現場就陸續湧入大量韓粉，場面熱絡，支持者在天黑後也點起手機燈光、揮舞國旗旗幟，讓現場呈現一片燈海、旗海。中央社記者蘇木春攝　108年6月22日
高雄市長韓國瑜22日晚間到台中市出席大型造勢活動，下午起現場就陸續湧入大量韓粉，場面熱絡，支持者在天黑後也點起手機燈光、揮舞國旗旗幟，讓現場呈現一片燈海、旗海。中央社記者蘇木春攝　108年6月22日
高雄市長韓國瑜（右3）22日晚間到台中出席造勢活動，他除感謝社會各界支持，也提出中小企業是台灣經濟發展命脈，呼籲政府一定要挺銀行、銀行要挺中小企業、中小企業一定要挺員工。中央社記者蘇木春攝　108年6月22日
高雄市長韓國瑜（右3）22日晚間到台中出席造勢活動，他除感謝社會各界支持，也提出中小企業是台灣經濟發展命脈，呼籲政府一定要挺銀行、銀行要挺中小企業、中小企業一定要挺員工。中央社記者蘇木春攝　108年6月22日
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